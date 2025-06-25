Путин хвастается медалями своего отца. Их выставку проводит предприятие под руководством гражданина Латвии

Очередной Санкт-Петербургский международный экономический форум, который помпезно открылся 18 июня, вновь не смог привлечь ни крупные иностранные компании, ни лидеров главных дружественных России стран, ни даже большинство российских олигархов и руководителей крупнейших государственных компаний.

Санкт-Петербургский международный экономический форум, созданный как ответ России на престижный Давосский экономический форум, в последние годы деградировал до уровня пропагандистского спектакля.