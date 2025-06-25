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Путин хвастается медалями своего отца. Их выставку проводит предприятие под руководством гражданина Латвии

Владимир Путин с портретом своего отца

На прошедшем на прошлой неделе Санкт-Петербургском международном экономическом форуме была представлена выставка медалей и других наград отца российского диктатора Владимира Путина - Владимира Путина-старшего.

Очередной Санкт-Петербургский международный экономический форум, который помпезно открылся 18 июня, вновь не смог привлечь ни крупные иностранные компании, ни лидеров главных дружественных России стран, ни даже большинство российских олигархов и руководителей крупнейших государственных компаний.

Санкт-Петербургский международный экономический форум, созданный как ответ России на престижный Давосский экономический форум, в последние годы деградировал до уровня пропагандистского спектакля.

"Это все тот же цирк на колесах", - подчеркивает эксперт базирующегося в Берлине Carnegie Russia Eurasia Center Александра Прокопенко.

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