Сб, 26.02.2022
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Артём Липин, журналист RUS TVNET

Украинские военные отбили город Васильков, расположенный в 25 километрах от Киева

ФОТО: EPA/Scanpix

Украинские военные отбили город Васильков, расположенный в 25 километрах от Киева. Как сообщила мэр города Наталья Балашинова, ночью там был высажен российский десант.

"Российские десантники высадились с парашютами на полях, лесах и селах нашей общины. Страшнее всего было на улице Декабристов, там шли бои, улица пылала.

Они мечтали захватить наш аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но наша 40-я бригада была сильной и отразила атаку", - рассказала она изданию УНИАН.

По словам Балашиновой, потери есть и в рядах украинских военнослужащих.

В интервью телеканалу "Рада" она отметила, что с вечера пятницы начались обстрелы военных частей и аэродрома в Василькове, а ночью в лесах и полях неподалеку от города высаживался вражеский десант, о чем сообщали жители.

"После продолжительных боев, после многих и раненых, и погибших, к счастью, это все закончилось. Васильков никто никому не отдал", - отметила она.

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