Жители Латвии уже пожертвовали для поддержки Украины миллион евро
В ходе начатого благотворительной организацией Ziedot.lv сбора средств для поддержки граждан Украины за два дня собрано уже 1,032 млн евро.
В ходе начатого благотворительной организацией Ziedot.lv сбора средств для поддержки граждан Украины за два дня собрано уже 1,032 млн евро.
Как подчеркивает Ziedot.lv, после вторжения России Украине необходима помощь.
"Мы не можем и не хотим бессильно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину. Каждый должен действовать, чтобы помочь детям, пожилым людям, мамам и папам, на которых нападает российская армия. В этой неравной войне нельзя Украину оставлять одну", - говорится в заявлении организации.
Пока не известно, какая помощь Украине потребуется, но пожертвованные средства планируется использовать там, где они больше всего будут необходимы.