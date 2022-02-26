Жители Латвии уже пожертвовали для поддержки Украины миллион евро

"Мы не можем и не хотим бессильно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину. Каждый должен действовать, чтобы помочь детям, пожилым людям, мамам и папам, на которых нападает российская армия. В этой неравной войне нельзя Украину оставлять одну", - говорится в заявлении организации.