Сб, 26.02.2022
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Артём Липин, журналист RUS TVNET

Медведев прокомментировал санкции и высказался за возвращение смертной казни

Дмитрий Медведев ФОТО: AFP/LETA

Бывший президент, а ныне заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал санкции в отношении России из-за вторжения в Украину.

Он отметил, что это признак "политической импотенции", предложил национализировать бизнесы иностранцев в России и высказался за возращение смертной казни.

"Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников", - цитирует Медведева Русская служба ВВС.

В свою очередь российское агентство ТАСС приводит слова Медведева о том, что антироссийские санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами, которые их ввели.

"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели", - написал Медведев в субботу на своей официальной странице в сети "ВКонтакте".

По его словам, санкции ничего не изменят, и операция по защите Донбасса будет проведена до конца.

"Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса", - написал Медведев, подчеркнув, что операция "будет проведена в полном объеме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России". Ни больше и ни меньше", - отметил он.

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