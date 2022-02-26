Медведев прокомментировал санкции и высказался за возвращение смертной казни
Бывший президент, а ныне заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал санкции в отношении России из-за вторжения в Украину.
Бывший президент, а ныне заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал санкции в отношении России из-за вторжения в Украину.
Он отметил, что это признак "политической импотенции", предложил национализировать бизнесы иностранцев в России и высказался за возращение смертной казни.
В свою очередь российское агентство ТАСС приводит слова Медведева о том, что антироссийские санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами, которые их ввели.
"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели", - написал Медведев в субботу на своей официальной странице в сети "ВКонтакте".
"Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса", - написал Медведев, подчеркнув, что операция "будет проведена в полном объеме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России". Ни больше и ни меньше", - отметил он.