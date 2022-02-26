Медведев прокомментировал санкции и высказался за возвращение смертной казни

Он отметил, что это признак "политической импотенции", предложил национализировать бизнесы иностранцев в России и высказался за возращение смертной казни.

"Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников", - цитирует Медведева Русская служба ВВС.

В свою очередь российское агентство ТАСС приводит слова Медведева о том, что антироссийские санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами, которые их ввели.

"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели", - написал Медведев в субботу на своей официальной странице в сети "ВКонтакте".

По его словам, санкции ничего не изменят, и операция по защите Донбасса будет проведена до конца.