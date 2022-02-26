Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров. Украина это подтвердила

Песков утверждает, что в пятницу Путин дал приказ о приостановке передвижения российский войск на территории Украины, так как ожидал ответа о возможности переговоров. Но сегодня продвижение основных сил продолжилось, сказал пресс-секретарь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что согласился провести переговоры с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не отказывался от переговоров о прекращении огня.

Песков также назвал новые санкции против России "весьма серьезными", но заявил, что Россия готовилась к ним заблаговременно.

Советник главы Бюро президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что Киев отказался от переговоров с Россией.

По его словам, отказ продиктован неготовностью принимать требования, выдвинутые российской стороной.

"Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что обсуждение мирного договора возможно на условиях Киева, а не Москвы", - заявил советник главы Бюро президента Украины Алексей Арестович.

Еще один советник главы Бюро Зеленского Михаил Подоляк тоже прокомментировал заявление Кремля об отказе Украины от переговоров.