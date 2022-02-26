Пунтулис призывает расширить черный список для артистов из РФ

Хотя и говорят, что искусство вне политики, вне границ, кровавые события в Украине - повод провести красные линии. Если раньше мы толерантно относились к российскому софинансированию культурных мероприятий в Латвии, то сейчас эти деньги стали явно кровавыми и их присутствие в нашем культурном пространстве стало недопустимым, хотя нет сомнений в художественном уровне отдельных музыкальных фестивалей и мероприятий, которыми мы могли насладиться ранее. Границы проведены, и мы, наверное, больше никогда не увидим в Латвии выдающихся артистов, таких как маэстро Гергиев, и других звезд мировой культуры, которые выражали или будут выражать поддержку агрессии, осуществляемой Россией. Да, это их выбор, к какому миру теперь приобщаться - ко всему цивилизованному или к путинскому.

Россия начала эту войну, чтобы вернуться к имперскому мировому порядку. Наш долг и в то же время возможность - помочь повернуть эту войну в противоположную сторону и окончательно положить конец любым имперским амбициям России. Для тех, кто рядом с нами и кто каждый день агитирует за тоталитаризм, шовинизм и дезинформацию. И не будем делать вид, что многие жители нашей страны до сих пор мысленно живут в этой мнимой "реальности русского мира" или по крайней мере не совсем свободны от нее.

Поддержка Украины от нашей сферы культуры должна быть комплексной. Уже вчера я объявил, что в одностороннем порядке расторгаю договор о культурном сотрудничестве, подписанный в 2002 году между Министерством культуры Латвийской Республики и Министерством культуры Российской Федерации. Надеюсь, что это решение вскоре вступит в законную силу. Я знаю, что это соглашение было достигнуто очень трудным путем, это компромисс, что культурное сотрудничество должно быть максимально удалено от политического процесса. Однако эта договоренность, пусть и положительная, была достигнута с властью Путина. Сегодня такому договору больше нет места в папке документов Министерства культуры Латвийской Республики. Также пора пересмотреть многие вещи, ставшие символом нашей трусости и нерешительности!

Деятельность любого артиста, поддерживающего российскую агрессию в Украине, аморальна и неприемлема в Латвии. Призываю организаторов мероприятий, организующих гастроли ТАКИХ артистов в Латвии, проявить гражданскую ответственность и рассмотреть возможность их отмены. Прошу МИД рассмотреть вопрос о включении дирижера Валерия Гергиева в так называемый черный список. Я призываю наших артистов, а также исполнителей академической музыки отменить свои концерты в России.

Одним из главных событий лично для меня стал путь к международному вокальному конкурсу Operalia, организованному великим тенором Пласидо Доминго в Риге этой осенью. Не скрою - я как тенор очень этого ждал, но и сегодня официальный сайт маэстро анонсирует его концерты в марте в Большом театре в Москве. Я выразил председателю правления Латвийского национального театра оперы и балета свое твердое мнение, что от намерения провести мероприятие в Риге придется отказаться, если учредитель конкурса Доминго сочтет необходимым выступить в Москве в ближайшее или будущее время.

Мы, сфера культуры, можем помочь и поддержать народ Украины имеющимся в нашем распоряжении оружием - нашим творческим потенциалом и нашей гражданской позицией. Силой духа против силы войны. Что Украина доказывает каждую минуту, как это латвийская музыкальная индустрия доказала вчера у Рижского Дома конгрессов. Я чрезвычайно благодарен индустрии, которая смогла провести наше мероприятие в поддержку Украины в невероятном темпе и эмоционально заряженном качестве. Сильно, мощно, от души и со слезами на глазах. Это поистине замечательное событие, демонстрирующее объединяющую и укрепляющую силу нашего духа. Спустя два года морально, творчески и финансово сфера культуры сейчас находится в первом ряду демонстрации гражданской позиции нашей страны, выражения ее поддержки и помощи в сборе пожертвований, в которых нуждается украинский народ".