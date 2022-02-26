Борданс: пропагандистский памятник в парке Победы - угроза национальной безопасности

"Мы не должны давать платформу или сцену для каких-либо провокаций. Мы не должны никаким силам давать возможность выражать неприятие по отношению к Латвии, Украине, странам Балтии, против всех тех, кто освободился от "империи зла"", - сказал министр юстиции.

Борданс подчеркнул, что в центре столицы не может находиться символ "империи зла". Глава Минюста намерен призвать правительство и общество рассмотреть возможность, как достойно, уважая международное право, демонтировать памятник.

Говоря о юридической стороне этого решения, он отметил, что в Минюсте уже несколько лет анализируется правовая ситуация в отношении памятника советским воинам в парке Победы. Эксперты указали, что могут существовать причины, которые отменяют оговорки договора между Россией и Латвией, и в данном случае это может быть отступление одной из сторон от обязательств по договору.

"Россия своими военными преступлениями - нападением на независимое государство - не соблюдает и прекращает действие международных договоров, которые заключены на постсоветском пространстве. Нарушив соглашение с Украиной, Россия прекратила его действие, следовательно, и у нас нет обязательств. В парке Победы не похоронены павшие воины. Это не место памяти павших. В парке Победы должна находиться латвийская площадь Узварас", - заявил Борданс.

Как сообщалось, в ночь на 25 февраля монумент в парке Победы был облит краской цветов украинского флага. Полиция проводит расследование.