Чем грозит россиянам отключение от SWIFT?

В отдельных странах - от США до России - есть собственные системы внутренних коммуникаций между банками, однако даже там многие предпочитают использовать SWIFT, поскольку удобнее, да и все распоряжения о платежах в иностранной валюте все равно отправляются через эту систему.

Можно провести очень грубую бытовую аналогию. Зачем городить огород и общаться с бабушкой в Viber, c соседями - в WhatsApp, с друзьями - в Telegram, а с коллегами - в Slack, если есть один проверенный и надежный канал связи, к которому все в любом случае подключены? Для банков это - SWIFT.

Но отключение от него не отменяет других каналов связи. В конце концов, SWIFT пришел на смену телефону, пневмопочте и телексу в 1973 году, а с тех пор мир пережил несколько революций в телекоммуникациях и шифровании - от факса и имейла до блокчейна.

Чем чревато отключение SWIFT для российских банков и экономики

Банк ФОТО: AFP

Поскольку все три дата-центра SWIFT находятся за пределами России (в США, Нидерландах и Швейцарии), все сообщения российских банков улетают за границу, даже если свифтовка предназначена другому российскому банку или казначейству российской компании через дорогу.

Поэтому отключение от SWIFT сродни ситуации, когда банку отключили международную телефонную линию или перерезали интернет-кабель, по которому он отдает распоряжения о переводах денег, драгоценных металлов и ценных бумаг со своих счетов в других банках. Неудобно, но не конец света. Можно письмом, конечно, или факсом - но это долго и дорого.

Это первая проблема. Перевод банковского обслуживания в каменный век, удорожание и резкое замедление финансовых потоков в эпоху глобальной торговли и международных технологических и сбытовых цепочек нанесет серьезный удар по бизнесу.

Вторая проблема - репутационная.

Страновые санкции, вынуждавшие SWIFT отключать банки, вводились до сих пор только против Ирана и Северной Кореи. Если Россия окажется в компании отъявленных отщепенцев международного сообщества, то многие западные банки и компании сами откажутся от работы в стране и сотрудничества с российским бизнесом и государством.

Смогут ли россияне расплачиваться картами в России и открывать валютные счета в случае отключения SWIFT?

Если коротко - да, смогут.