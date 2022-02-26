Чем грозит россиянам отключение от SWIFT?
В Елисейском дворце заявили, что ни одно государство не препятствует отключению России от платежной системы SWIFT. "Дискуссии все еще продолжаются, но скоро увенчаются успехом", - сообщили во дворце.
В Елисейском дворце заявили, что ни одно государство не препятствует отключению России от платежной системы SWIFT. "Дискуссии все еще продолжаются, но скоро увенчаются успехом", - сообщили во дворце.
Министр финансов Франции Брюно ле Мэр в пятницу призвал отключить Россию от банковской системы SWIFT из-за вторжения на Украину. Однако некоторые страны-члены ЕС, например, Венгрия были против этого, считая это крайней мерой. В субботу в Елисейском дворце заявили, что в данный момент ни одно государство не препятствует отключению России от платежной системы SWIFT.
"Дискуссии все еще продолжаются, но скоро увенчаются успехом", - сообщили во дворце.
К чему может привести для России потеря доступа к системе SWIFT?
SWIFT - фактически мессенджер, в котором финансисты всего мира обмениваются платежными поручениями, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией. Это не платежная система, но главный и единственный универсальный канал передачи распоряжений о переводе денег и других ценностей между 11 тысячами финансовых и нефинансовых организаций практически во всех странах планеты. В год через SWIFT пересылается более 5 млрд таких сообщений.
В отдельных странах - от США до России - есть собственные системы внутренних коммуникаций между банками, однако даже там многие предпочитают использовать SWIFT, поскольку удобнее, да и все распоряжения о платежах в иностранной валюте все равно отправляются через эту систему.
Можно провести очень грубую бытовую аналогию. Зачем городить огород и общаться с бабушкой в Viber, c соседями - в WhatsApp, с друзьями - в Telegram, а с коллегами - в Slack, если есть один проверенный и надежный канал связи, к которому все в любом случае подключены? Для банков это - SWIFT.
Но отключение от него не отменяет других каналов связи. В конце концов, SWIFT пришел на смену телефону, пневмопочте и телексу в 1973 году, а с тех пор мир пережил несколько революций в телекоммуникациях и шифровании - от факса и имейла до блокчейна.
Поскольку все три дата-центра SWIFT находятся за пределами России (в США, Нидерландах и Швейцарии), все сообщения российских банков улетают за границу, даже если свифтовка предназначена другому российскому банку или казначейству российской компании через дорогу.
Поэтому отключение от SWIFT сродни ситуации, когда банку отключили международную телефонную линию или перерезали интернет-кабель, по которому он отдает распоряжения о переводах денег, драгоценных металлов и ценных бумаг со своих счетов в других банках. Неудобно, но не конец света. Можно письмом, конечно, или факсом - но это долго и дорого.
Это первая проблема. Перевод банковского обслуживания в каменный век, удорожание и резкое замедление финансовых потоков в эпоху глобальной торговли и международных технологических и сбытовых цепочек нанесет серьезный удар по бизнесу.
Вторая проблема - репутационная.
Страновые санкции, вынуждавшие SWIFT отключать банки, вводились до сих пор только против Ирана и Северной Кореи. Если Россия окажется в компании отъявленных отщепенцев международного сообщества, то многие западные банки и компании сами откажутся от работы в стране и сотрудничества с российским бизнесом и государством.
Если коротко - да, смогут.
После аннексии Крыма в 2014 году, когда Россия попала под санкции и над ней нависла угроза отключения от SWIFT, российский ЦБ создал собственный аналог для обмена платежными поручениями между российскими банками со звучным названием СПФС. Им пользуются некоторые, но пока SWIFT работает, большинство предпочитает общаться в единой и привычной системе. Но если надо - перейдут на свою.
Поскольку россияне рассчитываются между собой только в рублях, необходимости отправлять поручения об их операциях в банки-корреспонденты за границей нет, а значит, и отключение SWIFT задержки внутренних рублевых платежей не вызовет.
Аналогичная ситуация с платежными картами. Международные лидеры Visa и MasterCard еще в 2015 году договорились перевести процессинг и клиринг внутрироссийских платежей в Россию. Но если что - в стране есть собственная национальная платежная система "Мир".
Что касается счетов в иностранной валюте, то опять же, отключение банка от SWIFT не заставит вкладчиков конвертировать все сбережения в рубли. Поскольку SWIFT лишь пересылает поручения в банки-корреспонденты, в которых у российских банков открыты соответствующие корреспондентские счета в долларах, евро, фунтах или юанях. То есть, технически отключение от SWIFT лишь затрудняет передачу распоряжений о переводе этих денег на другие счета, но не вынуждает отказываться от них.
Если США и Евросоюз захотят ограничить доступ россиян к долларам и евро, для этого у них есть дубина покрепче отключения SWIFT - прямые санкции против российских банков и компаний, которые лишат их возможности открывать корреспондентские счета в западных банках и, следовательно, проводить валютные операции.
К системе SWIFT подключены не страны целиком, а каждый банк в отдельности. Поэтому возможен и половинчатый вариант, когда часть российских банков сохранят доступ к системе даже в случае отключения от нее госбанков и госкомпаний.