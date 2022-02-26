Германия поставит Украине противотанковое оружие и ракеты "Стингер"
Германия направляет Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер", сообщило в субботу, 26 февраля, правительство.
Германия направляет Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер", сообщило в субботу, 26 февраля, правительство.
В последнее время Берлин подвергается резкой критике за то, что он воздерживается от поставок смертоносного оружия в Украину и не позволяет делать это другим странам, закупившим оружие у Германии.
Согласно источникам в правительстве Германии, Берлин также разрешил Эстонии поставлять Украине гаубицы советского производства, дислоцированные на территории Восточной Германии, а Нидерландам было разрешено отправить в Украину 400 противотанковых ракетных комплексов.
Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere Freunde in der #Ukraine.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022