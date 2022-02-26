Сб, 26.02.2022
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Земфира, музыкант
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Германия поставит Украине противотанковое оружие и ракеты "Стингер"

ФОТО: Reuters/Scanpics

Германия направляет Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер", сообщило в субботу, 26 февраля, правительство. 

В последнее время Берлин подвергается резкой критике за то, что он воздерживается от поставок смертоносного оружия в Украину и не позволяет делать это другим странам, закупившим оружие у Германии.

Согласно источникам в правительстве Германии, Берлин также разрешил Эстонии поставлять Украине гаубицы советского производства, дислоцированные на территории Восточной Германии, а Нидерландам было разрешено отправить в Украину 400 противотанковых ракетных комплексов.

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