Почему референдум по изменению Конституции РБ не отражает волю народа

Цель конституционной реформы и ключевые поправки

Целью конституционной реформы аналитики называют формализацию процедуры возможного транзита власти в стране (ныне явно отложенного на более поздний срок), создание для него юридической базы. А самой важной из поправок считают закрепление в проекте конституции статуса Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое существует с 1996 года, но все это время не имеет нормативной основы своей деятельности.

ВНС, согласно проекту, становится высшим представительным органом страны, правомочным отменять решения других органов власти, объявлять импичмент президенту, назначать членов Центризбиркома, а также судей Верховного и Конституционного судов, вносить в парламент законы, назначать референдумы, предлагать изменения в конституцию, вводить чрезвычайное и военное положение, рассматривать вопрос о легитимности выборов.

Кроме того, предложенные поправки запрещают президенту издавать декреты, имеющие силу закона, увеличивают срок полномочий парламента с четырех до пяти лет, несколько расширяют компетенцию премьер-министра, предусматривают создание института уполномоченного по правам человека, а также закрепление в конституции нормы о том, что "брак - это союз женщины и мужчины".

Еще два срока Лукашенко?

Как следует из проекта, один и тот же человек может занимать президентский пост в Беларуси не более двух сроков, однако эта норма начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства. Иными словами, Александр Лукашенко после нынешней каденции (истекает в 2025 году) имеет возможность править еще 10 лет. Для экс-президентов РБ в проекте конституции заложены особые гарантии безопасности - их нельзя преследовать за действия, совершенные во время исполнения обязанностей, им гарантируется место делегата ВНС и пожизненное членство в Совете Республики.

При этом никто - помимо Александра Лукашенко - не может занимать несколько должностей одновременно. Лукашенко же по предложению ВНС вправе оставаться и президентом, и председателем собрания. А вот кандидаты в президенты для их регистрации в таком качестве должны последние 20 лет прожить в Беларуси и не иметь вида на жительство за границей - такое требование лишает шанса баллотироваться многих оппозиционеров, покинувших страну из-за угрозы репрессий.

В проекте новой конституции нет присутствующего в действующей указания на то, что Беларусь стремится к нейтралитету и ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной. В том, что эта норма фактически не работала, сходятся как представители властей, так и их оппоненты.

Условия проведения референдума

Последние утверждают, что проведение сейчас референдума в Беларуси - преступление. И напоминают о том, что в стране более 1000 политзаключенных, по статьям УК, связанными с протестами, осуждены сотни граждан, ликвидированы все независимые СМИ, несколько сот интернет-ресурсов признаны экстремистскими.