"Господи, помоги нам всем!" Потап, Дорн, Вера Брежнева, Птушкин и другие украинцы о войне

Официальный аккаунт Верки Сердючки в Instagram опубликовал фото, на котором артист Андрей Данилко показывает средний палец. "Стоим и не падаем духом! Никогда этому лживому нашествию не побороть нашу правду. Помогайте армии, помогайте теробороне и друг другу!".

Музыкант Монатик написал стихотворение, которое посвятил войне в Украине. В нём он обратился к российским артистам и призвал не молчать.

Популярная украинская певица Настя Каменских обратилась к российским гражданам в соцсетях. Артистка призвала жителей России не верить пропагандистским телеканалам.

Популярный блогер-путешественник Антон Птушкин записал видеообращение из Киева. "Вам, конечно, могут говорить, что это военная операция, но это настоящая война. Вам будут говорить, что объекты, в которые будет попадать российская армия - это исключительно военные объекты. Это тоже неправда. Потому что ракеты уже прилетают в жилые дома. Уже гибнут мирные жители. Россияне, я призываю выступить против войны. Это очень страшно", - сказал Птушкин.

Певица Тина Кароль не смогла сдержать слёз, когда высказывалась по поводу происходящего в Украине. "Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытыми всегда! Я хочу обратиться ко всем, кто слышит. Россияне, такого не должно быть!" - в слезах записала видеообращение Кароль.

Журналист Дмитрий Гордон: "Ваши дети будут погибать здесь, не получится иначе! Не мы пришли к вам - вы пришли к нам. Требуйте от этого злодея остановить войну! Ксения Собчак, я обращаюсь к тебе! Юра Дудь, я обращаюсь к тебе! Делайте всё, выступайте, остановите это!".

"Наступил момент, когда нужно не просто выкладывать посты с надписью "Мы за мир!". Этого мало! Нас здесь убивают! Нас уничтожают! Нас сжигают! Мой ребёнок сидит в подвале. Говорите об этом. Не молчите!" - сказал известный продюсер и композитор Потап.

"У нас сейчас война. Меня больше не волнует ничего. Прекрасные люди - все те, кто выходит, говорит, пишет, поддерживает, молится - вы сила!" - написала в сториз своего Instagram Вера Брежнева.

Украинская певица Надежда Дорофеева (DOROFEEVA, бывшая участница группы "Время и Стекло") в своём Instagram также обратилась к подписчикам.