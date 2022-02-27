"Господи, помоги нам всем!" Потап, Дорн, Вера Брежнева, Птушкин и другие украинцы о войне
Известные украинские музыканты, блогеры, комики, певцы и телеведущие в своих соцсетях массово взывают к миру на родине.
Известные украинские музыканты, блогеры, комики, певцы и телеведущие в своих соцсетях массово взывают к миру на родине.
В некоторых постах присутствует ненормативная лексика!
Украинский певец Сергей Бабкин (группа 5’Nizza) записал эмоциональное обращение к россиянам, в котором призвал их открыть глаза и прекратить войну России против Украины.
"Сейчас с той стороны летят ракеты, едут танки, какая-то военная техника, постоянные взрывы. Как это? Как это может быть? Я не прошу меня спасать, меня никто не ущемляет в своей стране. Никто и ни за что! Я пишу песни на русском языке, я пишу песни на украинском языке, я пишу песни на том языке, на котором мне захочется", - заявил артист.
Певец Иван Дорн уже несколько раз в своём Instagram обращался к российской аудитории. Также стало известно, что музыкальный лейбл артиста Masterskaya приостанавливает сотрудничество с артистами из России и прекращает работу с российскими брендами и партнёрами.
"Я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых моё слово, я надеюсь, ещё что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу", - сказал Дорн.
Официальный аккаунт Верки Сердючки в Instagram опубликовал фото, на котором артист Андрей Данилко показывает средний палец. "Стоим и не падаем духом! Никогда этому лживому нашествию не побороть нашу правду. Помогайте армии, помогайте теробороне и друг другу!".
Музыкант Монатик написал стихотворение, которое посвятил войне в Украине. В нём он обратился к российским артистам и призвал не молчать.
Популярная украинская певица Настя Каменских обратилась к российским гражданам в соцсетях. Артистка призвала жителей России не верить пропагандистским телеканалам.
Популярный блогер-путешественник Антон Птушкин записал видеообращение из Киева. "Вам, конечно, могут говорить, что это военная операция, но это настоящая война. Вам будут говорить, что объекты, в которые будет попадать российская армия - это исключительно военные объекты. Это тоже неправда. Потому что ракеты уже прилетают в жилые дома. Уже гибнут мирные жители. Россияне, я призываю выступить против войны. Это очень страшно", - сказал Птушкин.
Певица Тина Кароль не смогла сдержать слёз, когда высказывалась по поводу происходящего в Украине. "Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытыми всегда! Я хочу обратиться ко всем, кто слышит. Россияне, такого не должно быть!" - в слезах записала видеообращение Кароль.
Журналист Дмитрий Гордон: "Ваши дети будут погибать здесь, не получится иначе! Не мы пришли к вам - вы пришли к нам. Требуйте от этого злодея остановить войну! Ксения Собчак, я обращаюсь к тебе! Юра Дудь, я обращаюсь к тебе! Делайте всё, выступайте, остановите это!".
"Наступил момент, когда нужно не просто выкладывать посты с надписью "Мы за мир!". Этого мало! Нас здесь убивают! Нас уничтожают! Нас сжигают! Мой ребёнок сидит в подвале. Говорите об этом. Не молчите!" - сказал известный продюсер и композитор Потап.
"У нас сейчас война. Меня больше не волнует ничего. Прекрасные люди - все те, кто выходит, говорит, пишет, поддерживает, молится - вы сила!" - написала в сториз своего Instagram Вера Брежнева.
Украинская певица Надежда Дорофеева (DOROFEEVA, бывшая участница группы "Время и Стекло") в своём Instagram также обратилась к подписчикам.
"Наша жизнь уже не будет прежней. Осознание этого просто разрывает. Я не хочу войны и не хочу, чтобы гибли люди. Слёзы, страх и боль. Давление. Всё, что я чувствую всё это время. Господи, помоги нам всем!" - написала артистка в сториз.
"Я обращаюсь к россиянам и белорусам: остановите Путина. Вы молчали, когда разорвали Болотную, когда убили Немцова, когда кадыровцы хватали ваших же людей и увозили в Чечню, когда посадили и пытали Навального только за то, что он показал их дворцы. Неужели вы и сейчас будете молчать? Вы же называли нас братьями. Или молчание - знак согласия?" - задался вопросом видеоблогер Алексей Дурнев.
Одна из самых успешных женщин стендап-комиков в Украине Наталья Гарипова в своём видео в очень эмоциональной форме обратилась к обычным россиянам и белорусам.
"Я комик. Я всю жизнь говорю на русском языке, и меня ни разу никто не притеснял. Я сделала карьеру из никого до одного из главных комиков страны и ведущей на центральном телеканале. Мне ни разу, никогда ничего не сказали! [...] Это коснётся и вас. Уже завтра. Надо делать сейчас. Ссать поздно! Нужно выходить и противостоять ебанутым дедам!" - сказала Гарипова.
Белорусско-украинская панк-группа Brutto, которая была основана бывшим солистом музыкальной группы "Ляпис Трубецкой" Сергеем Михалком, в своём официальном аккаунте в Instagram разместила песню, которая не нуждается в комментариях.