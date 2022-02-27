МИД призывает латвийцев покинуть Беларусь

МИД указывает, что возможность оказывать консульскую помощь латвийцам в Беларуси ограничены. Также необходимо принять во внимание, что выезд из Беларуси затруднен.

Находящихся в Белоруссии латвийцев МИД призывает соблюдать осторожность в общественных местах, где собирается много людей, и воздержаться от участия в массовых мероприятиях.

Кроме этого МИД указывает на связь Беларуси с полномасштабными военными действиями России против Украины, усиленную активность вооруженных сил России на территории Беларуси, значительные риски для безопасности и непредсказуемость развития ситуации в ближайшем будущем.

В настоящее время работа посольства Латвии в Минске приостановлена на неопределенный срок. Консульская помощь и услуги в посольстве не предоставляются.