МИД призывает латвийцев покинуть Беларусь
Министерство иностранных дел (МИД) призывает латвийцев покинуть Беларусь, сообщили агентству LETA во внешнеполитическом ведомстве.
Министерство иностранных дел (МИД) призывает латвийцев покинуть Беларусь, сообщили агентству LETA во внешнеполитическом ведомстве.
МИД указывает, что возможность оказывать консульскую помощь латвийцам в Беларуси ограничены. Также необходимо принять во внимание, что выезд из Беларуси затруднен.
Кроме этого МИД указывает на связь Беларуси с полномасштабными военными действиями России против Украины, усиленную активность вооруженных сил России на территории Беларуси, значительные риски для безопасности и непредсказуемость развития ситуации в ближайшем будущем.
В настоящее время работа посольства Латвии в Минске приостановлена на неопределенный срок. Консульская помощь и услуги в посольстве не предоставляются.
Латвийцы, оказавшиеся в Беларуси в чрезвычайной ситуации, должны немедленно обращаться в латвийское консульство в Витебске (тел. +375 212 614 482, адрес электронной почты: consulate.vitebsk@mfa.gov.lv) или по круглосуточному телефону консульского департамента МИД +371 26337711 или адресу электронной почты palidziba@mfa.gov.lv.