Вс, 27.02.2022
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МИД призывает латвийцев покинуть Беларусь

Здание МИД Латвии ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Министерство иностранных дел (МИД) призывает латвийцев покинуть Беларусь, сообщили агентству LETA во внешнеполитическом ведомстве.

МИД указывает, что возможность оказывать консульскую помощь латвийцам в Беларуси ограничены. Также необходимо принять во внимание, что выезд из Беларуси затруднен.

Находящихся в Белоруссии латвийцев МИД призывает соблюдать осторожность в общественных местах, где собирается много людей, и воздержаться от участия в массовых мероприятиях.

Кроме этого МИД указывает на связь Беларуси с полномасштабными военными действиями России против Украины, усиленную активность вооруженных сил России на территории Беларуси, значительные риски для безопасности и непредсказуемость развития ситуации в ближайшем будущем.

В настоящее время работа посольства Латвии в Минске приостановлена на неопределенный срок. Консульская помощь и услуги в посольстве не предоставляются.

Латвийцы, оказавшиеся в Беларуси в чрезвычайной ситуации, должны немедленно обращаться в латвийское консульство в Витебске (тел. +375 212 614 482, адрес электронной почты: consulate.vitebsk@mfa.gov.lv) или по круглосуточному телефону консульского департамента МИД +371 26337711 или адресу электронной почты palidziba@mfa.gov.lv.

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