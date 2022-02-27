Лукашенко подтвердил нанесение ракетных ударов по Украине с территории Беларуси

Лукашенко назвал этот шаг вынужденным из-за того, что в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, "готовые в течение нескольких минут нанести удар по российским позициям", - пишет "Дождь".
Он добавил, что в Украине "нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона".
Ранее Погранслужба Украины обвинила Беларусь в том, что российские войска перешли границу с Украиной в том числе из Беларуси. Лукашенко это отрицал.
Российская сторона прибыла в белорусский Гомель и предложила Киеву провести переговоры там. В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил другие города - "любой другой город, откуда не улетают ракеты в Украину".