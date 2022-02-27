Евросоюз вводит новые санкции против России. В чем они заключаются?

Она рассказала, что "Евросоюз впервые профинансирует приобретение и поставку оружия и другой экипировки государству, на которое совершено нападение".

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских. Мы призываем запретить все принадлежащие России, зарегистрированные в России и контролируемые Россией самолеты. Эти самолеты больше не смогут приземлиться, взлететь или пролететь по территории ЕС", - сказала Ляйен.

ЕС запретит также и "Машину кремлевских СМИ. Принадлежащие государству Russia Today и "Спутник", а также их дочерние предприятия больше не смогут распространять ложь, чтобы оправдать войну Путина и посеять несогласие в нашем союзе", - сказала Ляйен.

Она добавила, что ЕС введут и новые санкции против лидера Беларуси Александра Лукашенко за поддержку вторжения России в Украину.

"Мы установили для режима Лукашенко новый пакет санкций", - сообщила Ляйен. Новые санкции затронут различные секторы импорта.

"Это остановит весь экспорт товаров от минерального топлива до табака, древесины и материалов деревообработки, цемента, железа и жести", - сказала Ляйен. Санкции будут установлены и для тех, кто помогает агрессии России.

Все эти мероприятия установлены дополнительно к пакету санкций, презентованному вчера и по поводу которого достигнуто соглашение с международными партнерами.