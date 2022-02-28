Дело о сексуальных домогательствах: Госполиция задержала врача Никифоренко

Меры пресечения действуют в течение срока, указанного в Уголовном законе. В данном случае они будут действовать до 22 месяцев, сообщили в правоохранительных органах.

Расследуемое уголовное дело от 20 декабря 2021 года квалифицировано по ч. 1 ст. 160 Уголовного закона о сексуальных действиях в целях удовлетворения полового влечения при физическом контакте с телом потерпевшего, если они совершены с использованием состояния беспомощности потерпевшего или против воли потерпевшего, используя насилие или угрозы, власть или иное влияние на потерпевшего.

Государственная полиция продолжает призывать всех, кто считает, что стал жертвой возможных незаконных действий конкретного лица, немедленно связаться с полицией по телефону 67829202. В настоящее время пострадавшими являются четыре женщины.

Госполиция пока не может предоставить дополнительные комментарии.

Уже сообщалось, что несколько женщин обвинили врача-иммунолога Евгения Никифоренко в неправомерных манипуляциях, а также обратились в полицию и другие надзорные органы, так как сочли, что они подверглись сексуальному насилию, но полиция закрыла дело, а прокуратура отклонила жалобы женщин. После того как история получила огласку в СМИ, Latvijas Radio и центр журналистских расследований Re:Baltica обратились к еще нескольким пациентам этого врача. Однако Инспекция здравоохранения уничтожила документы по делу о проверке Никифоренко, которая проводилась 12 лет назад.

Сам врач избегал вопросов СМИ, а после сюжета Латвийского телевидения обратился с заявлением в полицию против журналистки.

Позже Latvijas Radio стало известно, что Инспекция здравоохранения ввела в заблуждение журналистов Latvijas Radio, заявив, что не имеет доступа к материалам расследования о действиях сексуального характера со стороны иммунолога Евгения Никифоренко.

Журналистка запросила документы еще в конце августа, но инспекция ответила, что все документы в установленный срок уже "заархивированы или уничтожены", хотя на самом деле Инспекция здравоохранения запросила разрешение на уничтожение архивов почти через два месяца после того, как журналистка проявила интерес к этому делу.