"Люди Путину уже давно не нужны". Дудь призвал окружение Путина остановить войну

"Не знаю, есть ли еще люди, которые имеют на Путина хоть какое-то влияние, но, допустим, есть. Не знаю, как они сейчас засыпают и просыпаются и что тренируют между пробуждением и сном. Но всем им - от Ротенбергов до Тимченко, от Чемезова до Грефа, от Абрамовича до Мордашова, от Кудрина до Эрнста - хочется напомнить одно: человеческое достоинство сейчас - не в Крымских мостах и не в победах в Лиге чемпионов. Достоинство - в том, чтобы высказать вашему начальнику свою позицию (а у многих из вас она много где совпадает с моей) и объяснить ему, что за катастрофа происходит прямо сейчас", - написал Дудь в своём Telegram-канале.

По словам Дудя, российская власть все последние годы старательно размывала достоинство, возникающее после высказывания истинной правды.

"Почему так происходит - понятно: люди Путину уже давно не нужны.

Это было ясно и так, но сейчас еще и зарифмовалось бесконечными совещаниями за километровым столом: даже ближайшие соратники, даже в разгар тяжелейшей войны не приближаются к национальному лидеру и получают ядерные приказы из другого конца кабинета", - написал журналист.

Юрий Дудь также оспорил заявление российского президента о том, что основные столкновения России происходят не с регулярной украинской армией, а с отрядами неонацистов и бандеровцев

"Ладно, что неонацисты выполняют приказания главнокомандующего-еврея. Ладно, что в числе тех, кто этому главнокомандующему предлагает помощь - премьер-министр Израиля. Любой, кому люди еще нужны, кто общается со своими друзьями и родными в Украине, в курсе: обороняться там вышли примерно все. В том числе те, для кого Бандера совсем не герой и кто каждое 9 мая встречает с той же горечью и теплотой, как это делают в Петербурге, Волгограде и Москве. Эти люди - граждане современной Украины, которые защищают свой дом", - добавил Дудь.