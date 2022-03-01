"Это нарушение всех конвенций". Зеленский об обстреле Харькова
Россияне сознательно уничтожали людей в Харькове, сказал в своем новом обращении вечером 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
Россияне сознательно уничтожали людей в Харькове, сказал в своем новом обращении вечером 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
"Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это - не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей.
За это преступление точно будет трибунал. Международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей", - сказал глава Украины.
Он добавил, что с начала войны по Украине нанесли 56 ракетных ударов, выпустили 113 крылатых ракет. "Вот такая она, братская дружба".
В своей речи он также прокомментировал первые переговоры с Россией (выжимка "Медузы"): Мы получили некоторые сигналы. Скоро делегация вернется в Киев и мы определимся, как подходить ко второму раунду. Была видна синхронизация переговоров с обстрелами. Россия пытается давить, но мы такую тактику не воспринимаем. Настоящие переговоры могут быть только тогда, когда во время их проведения одна сторона не бьет по другой ракетами, сказал Зеленский.
Обращение Зеленского (на украинском языке):