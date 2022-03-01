"Это нарушение всех конвенций". Зеленский об обстреле Харькова

За это преступление точно будет трибунал. Международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей", - сказал глава Украины.

В своей речи он также прокомментировал первые переговоры с Россией (выжимка "Медузы"): Мы получили некоторые сигналы. Скоро делегация вернется в Киев и мы определимся, как подходить ко второму раунду. Была видна синхронизация переговоров с обстрелами. Россия пытается давить, но мы такую тактику не воспринимаем. Настоящие переговоры могут быть только тогда, когда во время их проведения одна сторона не бьет по другой ракетами, сказал Зеленский.