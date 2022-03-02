Ср, 2.03.2022
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Одна доктор умерла, вторая уволилась. В стоматологической поликлинике Даугавпилса нет врачей-ортодонтов

Табличка с графиком работы у центрального входа в Даугавпилсскую стоматологическую поликлинику. В медучреждении впервые сложилась ситуация, когда вообще нет доктора-ортодонта. Одна доктор умерла от коронавируса, вторая - уволилась ФОТО: Евгений Ратков (февраль 2022 года)

В редакцию "Чайки" обратилась мама подростка, которая оказалась в сложной ситуации из-за сломавшихся брекетов ребенка. Стоматологическая поликлиника, где их подростку поставили, на данный момент ничем помочь не может: врачей-ортодонтов с недавних пор там больше нет.

В Инспекции здравоохранения объяснили, что компенсация из Фонда врачебного риска в таких случаях также не предусмотрена. Единственный выход - обратиться в частную клинику в Даугавпилсе или в Риге и продолжить лечение там.

Что произошло

Прошлым летом в Даугавпилсской стоматологической поликлинике сыну Ольги поставили брекеты. Все было хорошо, доктор-ортодонт назначила следующий прием на 6 декабря. Однако попасть к врачу подростку не удалось - прием перенесли, а потом в поликлинике сказали, что доктор заболела коронавирусом.

К этому времени в брекетах ребенка появилась трещинка и слетели резиночки. В таких случаях обычно сразу обращаются к своему ортодонту, который приводит все в порядок. Но по ряду причин это оказалось невозможным.

К большому сожалению коллег и пациентов, доктор так и не смогла оправиться от болезни. Поэтому Ольга попыталась записать ребенка ко второму ортодонту Стоматологической поликлиники. Однако вторая доктор в это время как раз уволилась и ушла работать в частную клинику.

Уже отчаявшись как-то решить проблему, мама ребёнка обратилась к руководителю Даугавпилсской стоматологической поликлиники Вацлаву Ясвину. Он объяснил, что помочь женщине и ее сыну в их поликлинике на сегодняшний день просто некому. Врачей-ортодонтов там больше, к сожалению, нет. Глава медучреждения посоветовал обратиться к ортодонтам в частных практиках.

Впервые столкнулись с ситуацией

Вацлав Ясвин рассказал, что с такой ситуацией они столкнулись впервые. После смерти одного врача и ухода другого ортодонтов в поликлинике не осталось, и в ближайшее время новых специалистов не появится. На их подготовку нужны годы - студенты должны сначала окончить университет, а потом еще три года резидентуры.

"Это большая потеря для нас. Если бы у нас были специалисты, мы бы взяли дальнейшее лечение на себя, - говорит руководитель поликлиники. - А так мы можем только давать пациентам информацию, куда они могут обратиться дальше". Ольге он так же рассказал, где в Даугавпилсе в частных кабинетах принимают ортодонты, которые могли бы взяться за брекеты её сына.

Маму ребенка, однако возмущает тот факт, что в стоматологической поликлинике не объяснили сразу, в чем дело, а переносили приём на более поздние сроки. Также там ей сказали, что каждый ортодонт пользуется в работе своими методами, и коллеги не хотят потом доделывать или переделывать начатое другим специалистом. В итоге мама ребенка ждала, когда его удастся показать тому доктору, которая его лечила изначально. Ведь установка брекетов стоит немалых денег, к тому же, к доктору претензий не было никаких. Теперь, возможно, всё придётся делать заново.

Ольга утверждает, что знай она о том, что в Стоматологической поликлинике больше нет специалистов, раньше, то и за помощью в частную клинику она могла бы обратиться сразу. На данный момент Ольге удалось записать ребенка на прием к ортодонту в частной практике в Даугавпилсе, однако визита к специалисту ждать придется еще почти два месяца.

Что касается денег, которые мама подростка заплатила за установку брекетов, то возмещения семья не получит. "Мы не берем деньги впрок, - объясняет Вацлав Ясвин. - Если сегодня доктор поставил брекеты, то родитель за их установку заплатил, в следующее посещение он платит за следующую работу".

Ольга действительно оплачивала отдельно каждую часть проделанной специалистом работы. Чеки имеются у нее на руках. Общая сумма лечения ребёнка составила 733 евро.

Что говорят в Инспекции здравоохранения

В Инспекции здравоохранения сказали, что из Фонда врачебного риска в таких случаях пациентам ничего не выплачивают. Компенсацию можно получить, если здоровью пациента был нанесён вред.

Если пациент недоволен качеством оказанной услуги, то можно обратиться с заявлением в медицинское учреждение, где пациент получил эту услугу, описав сложившуюся ситуацию. Возможно, там решат помочь.

Бывают случаи, когда медицинские приспособления ломаются из-за каких-то заводских дефектов. Если, например, при изготовлении были использованы некачественные материалы, поэтому приспособление быстро сломалось или испортилось. Тогда можно обращаться с заявлением к производителю.

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