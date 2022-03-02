Одна доктор умерла, вторая уволилась. В стоматологической поликлинике Даугавпилса нет врачей-ортодонтов

Впервые столкнулись с ситуацией

Вацлав Ясвин рассказал, что с такой ситуацией они столкнулись впервые. После смерти одного врача и ухода другого ортодонтов в поликлинике не осталось, и в ближайшее время новых специалистов не появится. На их подготовку нужны годы - студенты должны сначала окончить университет, а потом еще три года резидентуры.

"Это большая потеря для нас. Если бы у нас были специалисты, мы бы взяли дальнейшее лечение на себя, - говорит руководитель поликлиники. - А так мы можем только давать пациентам информацию, куда они могут обратиться дальше". Ольге он так же рассказал, где в Даугавпилсе в частных кабинетах принимают ортодонты, которые могли бы взяться за брекеты её сына.

Маму ребенка, однако возмущает тот факт, что в стоматологической поликлинике не объяснили сразу, в чем дело, а переносили приём на более поздние сроки. Также там ей сказали, что каждый ортодонт пользуется в работе своими методами, и коллеги не хотят потом доделывать или переделывать начатое другим специалистом. В итоге мама ребенка ждала, когда его удастся показать тому доктору, которая его лечила изначально. Ведь установка брекетов стоит немалых денег, к тому же, к доктору претензий не было никаких. Теперь, возможно, всё придётся делать заново.

Ольга утверждает, что знай она о том, что в Стоматологической поликлинике больше нет специалистов, раньше, то и за помощью в частную клинику она могла бы обратиться сразу. На данный момент Ольге удалось записать ребенка на прием к ортодонту в частной практике в Даугавпилсе, однако визита к специалисту ждать придется еще почти два месяца.

Что касается денег, которые мама подростка заплатила за установку брекетов, то возмещения семья не получит. "Мы не берем деньги впрок, - объясняет Вацлав Ясвин. - Если сегодня доктор поставил брекеты, то родитель за их установку заплатил, в следующее посещение он платит за следующую работу".

Ольга действительно оплачивала отдельно каждую часть проделанной специалистом работы. Чеки имеются у нее на руках. Общая сумма лечения ребёнка составила 733 евро.

Что говорят в Инспекции здравоохранения

В Инспекции здравоохранения сказали, что из Фонда врачебного риска в таких случаях пациентам ничего не выплачивают. Компенсацию можно получить, если здоровью пациента был нанесён вред.

Если пациент недоволен качеством оказанной услуги, то можно обратиться с заявлением в медицинское учреждение, где пациент получил эту услугу, описав сложившуюся ситуацию. Возможно, там решат помочь.