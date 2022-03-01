Клава Кока, Джиган и другие звезды отказались выступать на премии телеканала "Жара"

Портал Super.ru сообщает, что организаторы отменили вход для прессы и сообщили о том, что мероприятие пройдет без журналистов. На шоу в Crocus City Hall допускались только те, кто купил билеты.

Мероприятие должны были вести блогер Катя Адушкина и певец Ваня Дмитриенко, но они написали в своих соцсетях, что отказались от похода на мероприятие, поскольку посчитали это неуместным. Клава Кока и Егор Шип извинились перед фанатами и сказала, что не приедет на "Жару". Однако через некоторое время Кока удалила свое сообщение, пишет Super.ru. Джиган подтвердил журналистам, что не приедет на премию, не явился и певец Миша Марвин.