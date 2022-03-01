Обстрелы в Харькове: у здания областной администрации прогремел взрыв, погибли 10 человек

Как отмечает "Медуза", взрыв произошел на площади Свободы - самой большой площади Харькова, недалеко от здания областной администрации.
В момент взрыва на перекрестке находились люди и автомобили.
Позднее Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в результате обстрела здания Харьковской обладминистрации пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.
После 14 часов поступила информация от МВД Украины: в результате удара по городской администрации Харькова
погибли 10 человек, еще как минимум 20 получили ранения.
Сейчас идет работа по разборке завалов.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что "сегодня враг начал обстрелы центра города и жилых массивов из систем "Град", а также крылатыми ракетами".
Официального подтверждения того, что это была именно крылатая ракета, пока нет, сообщает Русская служба ВВС.
Глава Харьковской администрации записал свое видео в каске и бронежилете.
"Удар крылатой ракеты по Харькову - это террор против города, против Украины. Ничем не прикрытый террор, который никто не простит, никто не забудет. После крылатой ракеты, которая ударила по Харькову, все изменилось", - сказал Зеленский
Он добавил, что ракета ударила в площадь Свободы, самую большую площадь Европы.
Российское Минобороны не комментировало информацию, но ранее заявляло, что наносит удары только по военным объектам.