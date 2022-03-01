Обстрелы в Харькове: у здания областной администрации прогремел взрыв, погибли 10 человек

Как отмечает "Медуза", взрыв произошел на площади Свободы - самой большой площади Харькова, недалеко от здания областной администрации.

В момент взрыва на перекрестке находились люди и автомобили.

Позднее Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в результате обстрела здания Харьковской обладминистрации пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.

После 14 часов поступила информация от МВД Украины: в результате удара по городской администрации Харькова

погибли 10 человек, еще как минимум 20 получили ранения.

Сейчас идет работа по разборке завалов.

В соцсетях опубликовали видео взрыва в центре Харькова. pic.twitter.com/mtweaVm1wu — bbcrussian (@bbcrussian) March 1, 2022

GUERRA 🇺🇦🇷🇺AHORA



Todavía Kharkiv. Plaza destruida. Foto de la ventana de un edificio civil.



Ещё Харьков. Разрушенная площадь. Фото из окна гражданского здания. pic.twitter.com/2Pjlgr1kbJ — Urgente24 (@InfoWar24) March 1, 2022

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что "сегодня враг начал обстрелы центра города и жилых массивов из систем "Град", а также крылатыми ракетами".

Официального подтверждения того, что это была именно крылатая ракета, пока нет, сообщает Русская служба ВВС.

Глава Харьковской администрации записал свое видео в каске и бронежилете.

Комментарий Зеленского

"Удар крылатой ракеты по Харькову - это террор против города, против Украины. Ничем не прикрытый террор, который никто не простит, никто не забудет. После крылатой ракеты, которая ударила по Харькову, все изменилось", - сказал Зеленский

Он добавил, что ракета ударила в площадь Свободы, самую большую площадь Европы.