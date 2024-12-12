Чт, 12.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе в центре Риги: полиция ищет очевидцев

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Место происшествия на улице Лачплеша
Место происшествия на улице Лачплеша Фото: Ekrānuzņēmums no "Google Maps".

В субботу, 7 декабря, между 17:30 и 17:50 неустановленный пока автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Лачплеша возле дома № 119 в Риге, сообщает Государственная полиция.

После инцидента водитель скрылся с места происшествия.

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию, позвонив по телефону 67219782 или 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх