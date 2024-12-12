В субботу, 7 декабря, между 17:30 и 17:50 неустановленный пока автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Лачплеша возле дома № 119 в Риге, сообщает Государственная полиция.
Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе в центре Риги: полиция ищет очевидцев
После инцидента водитель скрылся с места происшествия.
Полиция просит отозваться очевидцев ДТП, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию, позвонив по телефону 67219782 или 110.
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