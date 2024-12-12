Российский диктатор Владимир Путин не зря выбрал первой целью российской баллистической ракеты "Орешник" завод "Южмаш" в украинском Днепре. Скорее всего, именно там производилась украинская баллистическая ракета "Гром-2", на создание которой Киев намекал, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на The Times.
Издание раскрыло, где Украина производит оружие, которого Россия боится больше всего
Напомним, удар "Орешником" был нанесен 21 ноября.
Несмотря на то, что Кремль утверждал, что этот удар стал ответом России на удары Украины по РФ американскими ракетами ATACMS и британскими/французскими ракетами Storm Shadow/SCALP, The Times считает, что причина в другом.
Реальный страх для путинского режима представляют не ракеты дальнего радиуса действия, производимые в западных странах, а возможность того, что украинские войска могут нанести удар по России своими собственными ракетами дальнего радиуса действия, поскольку в этом случае на Киев уже не будут распространяться ограничения, наложенные союзниками.
Пока Украина наносила удары по Москве только беспилотниками собственного производства, однако удар баллистической ракетой куда более разрушительный и поэтому является гораздо более эффективным инструментом политики удержания России.
Судя по спутниковым снимкам, завод в результате удара пострадал незначительно.
The Times пишет, что именно на заводе "Южмаш" была создана советская межконтинентальная ракета Р-36, которую в США называют "Сатана" за ее способность уничтожить любой город в стране.
"Конечно, в наши дни Украина уже не может позволить себе такой же бюджет на содержание завода, как в советские времена. Но люди, которые строили "Сатану", не исчезли", - пишет издание.
Считается, что Украина последние 10 лет работала над ракетой "Гром-2", радиус действия которой может достигать 500 километров. Этого достаточно, чтобы нанести удар по Кремлю. Однако западные эксперты не считают, что у Украины получится произвести большое количество баллистических ракет, так как Россия своими ракетами может достичь любой части Украины.
Кроме того, производство баллистических ракет - сложный процесс, который тяжело скрыть. Эксперты также добавляют, что в нескольких баллистических ракетах нет никакого смысла. Однако есть другой вариант - параллельно с ракетами необходимо массово производить дроны. С крупной атакой баллистических ракет и беспилотников российской системе ПВО, вероятно, будет сложно справиться.
Министр обороны Украины Рустем Умеров несколько дней назад указал, что Украина в течение будущего года планирует построить 30 000 дронов, которые могут достичь Москвы.
Генеральный директор государственной компании "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров считает, что крылатые и баллистические ракеты украинского производства могут быть использованы в боевых действиях уже в следующем году.
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