Издание раскрыло, где Украина производит оружие, которого Россия боится больше всего

Напомним, удар "Орешником" был нанесен 21 ноября.

Несмотря на то, что Кремль утверждал, что этот удар стал ответом России на удары Украины по РФ американскими ракетами ATACMS и британскими/французскими ракетами Storm Shadow/SCALP, The Times считает, что причина в другом.

Реальный страх для путинского режима представляют не ракеты дальнего радиуса действия, производимые в западных странах, а возможность того, что украинские войска могут нанести удар по России своими собственными ракетами дальнего радиуса действия, поскольку в этом случае на Киев уже не будут распространяться ограничения, наложенные союзниками.

Пока Украина наносила удары по Москве только беспилотниками собственного производства, однако удар баллистической ракетой куда более разрушительный и поэтому является гораздо более эффективным инструментом политики удержания России.

Судя по спутниковым снимкам, завод в результате удара пострадал незначительно.

The Times пишет, что именно на заводе "Южмаш" была создана советская межконтинентальная ракета Р-36, которую в США называют "Сатана" за ее способность уничтожить любой город в стране.