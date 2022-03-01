Минобороны России анонсировало удары по Киеву. Мирных граждан просят покинуть дома

В министерстве пояснили, что с начала военной операции России выросло количество информационных атак на российские государственные учреждения, а россиянам непрерывно звонят с угрозами.

По данным минобороны, для этих атак используются аппаратно-программные комплексы и средства связи в Киеве. В связи с этим было решено нанести по ним удары "высокоточным оружием".

Министерство обороны России попросило граждан, работающих в этих зданиях, и живущих рядом мирных граждан покинуть дома.