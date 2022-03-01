Минобороны России анонсировало удары по Киеву. Мирных граждан просят покинуть дома

В министерстве пояснили, что с начала военной операции России выросло количество информационных атак на российские государственные учреждения, а россиянам непрерывно звонят с угрозами.
По данным минобороны, для этих атак используются аппаратно-программные комплексы и средства связи в Киеве. В связи с этим было решено нанести по ним удары "высокоточным оружием".
Министерство обороны России попросило граждан, работающих в этих зданиях, и живущих рядом мирных граждан покинуть дома.
"Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", - цитирует "Медуза" заявление ведомства.