Вт, 1.03.2022
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Юрий Дудь, российский журналист

Минобороны России анонсировало удары по Киеву. Мирных граждан просят покинуть дома

ФОТО: EPA/Scanpix

Министерство обороны России сообщило, что нанесет удары по зданию 72-го главного центра информационных психологических операций и по объектам Службы безопасности Украины в Киеве, сообщает Русская служба ВВС.

В министерстве пояснили, что с начала военной операции России выросло количество информационных атак на российские государственные учреждения, а россиянам непрерывно звонят с угрозами.

По данным минобороны, для этих атак используются аппаратно-программные комплексы и средства связи в Киеве. В связи с этим было решено нанести по ним удары "высокоточным оружием".

Министерство обороны России попросило граждан, работающих в этих зданиях, и живущих рядом мирных граждан покинуть дома.

"Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", - цитирует "Медуза" заявление ведомства.

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