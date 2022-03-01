Видео ⟩ В Киеве произошли взрывы возле телевышки
Сегодня, 1 марта, в Киеве произошли взрывы около телебашни, сообщают украинские СМИ. Видео как минимум двух взрывов опубликовали издания "Сегодня" и "Новое издание".
Сегодня, 1 марта, в Киеве произошли взрывы около телебашни, сообщают украинские СМИ. Видео как минимум двух взрывов опубликовали издания "Сегодня" и "Новое издание".
Telegram-канал Верховной рады сообщает, что снаряды попали "в аппаратную вещателя на телевышке", наблюдаются проблемы с телетрансляцией.
Ранее днем Минобороны РФ объявило, что будет наносить удары по технологическим объектам в Киеве для пресечения информационных атак против России. В связи с этим российские военные призвали жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
Министр культуры Украины заявил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал
Министр культуры Украины заявил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал— Лентач (@oldLentach) March 1, 2022
Однако позже в Telegram-канале Верховной рады появились фотографии и видео семьи, которая якобы "находилась рядом и сгорела заживо".