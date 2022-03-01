Видео ⟩ В Киеве произошли взрывы возле телевышки

Telegram-канал Верховной рады сообщает, что снаряды попали "в аппаратную вещателя на телевышке", наблюдаются проблемы с телетрансляцией.

Ранее днем Минобороны РФ объявило, что будет наносить удары по технологическим объектам в Киеве для пресечения информационных атак против России. В связи с этим российские военные призвали жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

Министр культуры Украины заявил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал

Министр культуры Украины заявил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал — Лентач (@oldLentach) March 1, 2022