Вт, 1.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Видео ⟩ В Киеве произошли взрывы возле телевышки

ФОТО: Telegram/NEXTA Live

Сегодня, 1 марта, в Киеве произошли взрывы около телебашни, сообщают украинские СМИ. Видео как минимум двух взрывов опубликовали издания "Сегодня" и "Новое издание".

Telegram-канал Верховной рады сообщает, что снаряды попали "в аппаратную вещателя на телевышке", наблюдаются проблемы с телетрансляцией.

Ранее днем Минобороны РФ объявило, что будет наносить удары по технологическим объектам в Киеве для пресечения информационных атак против России. В связи с этим российские военные призвали жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

Министр культуры Украины заявил, что при обстреле телебашни в Киеве никто из сотрудников не пострадал

Однако позже в Telegram-канале Верховной рады появились фотографии и видео семьи, которая якобы "находилась рядом и сгорела заживо".

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