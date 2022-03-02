Минобороны РФ объявило о взятии Херсона
Минобороны РФ заявило, что вооруженные силы России взяли под полный контроль украинский город Херсон, передает Русская служба BBC.
Минобороны РФ заявило, что вооруженные силы России взяли под полный контроль украинский город Херсон, передает Русская служба BBC.
"Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", - сказано в сообщении ведомства.
Ночью власти города сообщали, что российские войска захватили речной порт и железнодорожный вокзал в Херсоне, а украинские военные удерживали здание горадминистрации. Представитель городского совета сообщил BBC, что в ходе боев за город с украинской стороны погибло около 200 человек, в том числе мирные жители.
Во вторник, 1 марта, российские войска начали штурм Херсона. Оккупационные силы обстреливали жилые кварталы, в городе происходили уличные бои, после выстрела российского танка загорелось здание Службы безопасности Украины.
Также, по сообщению Минобороны, "для пресечения информатак против России" был нанесен удар по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, разрушений жилых домов допущено не было. По информации украинской стороны, в результате удара погибли пять человек.