Ср, 2.03.2022
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Лайма Вайкуле, певица
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Минобороны РФ объявило о взятии Херсона

ФОТО: Reuters/ScanPix

Минобороны РФ заявило, что вооруженные силы России взяли под полный контроль украинский город Херсон, передает Русская служба BBC.

"Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", - сказано в сообщении ведомства.

Ночью власти города сообщали, что российские войска захватили речной порт и железнодорожный вокзал в Херсоне, а украинские военные удерживали здание горадминистрации. Представитель городского совета сообщил BBC, что в ходе боев за город с украинской стороны погибло около 200 человек, в том числе мирные жители.

Во вторник, 1 марта, российские войска начали штурм Херсона. Оккупационные силы обстреливали жилые кварталы, в городе происходили уличные бои, после выстрела российского танка загорелось здание Службы безопасности Украины.

Также, по сообщению Минобороны, "для пресечения информатак против России" был нанесен удар по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, разрушений жилых домов допущено не было. По информации украинской стороны, в результате удара погибли пять человек.

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