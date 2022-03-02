Минобороны РФ объявило о взятии Херсона

"Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", - сказано в сообщении ведомства.

Ночью власти города сообщали, что российские войска захватили речной порт и железнодорожный вокзал в Херсоне, а украинские военные удерживали здание горадминистрации. Представитель городского совета сообщил BBC, что в ходе боев за город с украинской стороны погибло около 200 человек, в том числе мирные жители.

Во вторник, 1 марта, российские войска начали штурм Херсона. Оккупационные силы обстреливали жилые кварталы, в городе происходили уличные бои, после выстрела российского танка загорелось здание Службы безопасности Украины.