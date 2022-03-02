Страны ЕС не отправят Украине обещанные истребители

Ранее сухопутные войска Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook объявили, что Болгария передаст им 16 истребителей МиГ-29 и 14 - Су-25; Польша - 28 МиГ-29; Словакия - 12 МиГ-29. Эти самолеты могли бы базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты могли бы выполнять боевые задачи.

Во вторник, 1 марта, Польша заявила, что не будет посылать истребители в Украину. Сведения о поставках военных самолетов также опровергли правительства Болгарии и Словакии.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сказал, что у страны не хватает самолетов и запасных частей, а также недостаточно истребителей для защиты своего воздушного пространства, не говоря уже о выделении самолетов Украине.

Представитель Минобороны Словакии также заявил, что "страна не будет выделять Украине военные самолеты".

Президент Польши Анджей Дуда, посещая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом авиабазу Ласк в Польше, отметил, что Польша "не намеревалась направлять какие-либо самолеты в воздушное пространство Украины", поскольку "это приведет к военному вмешательству".