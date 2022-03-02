Ср, 2.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Группа "Мумий Тролль" выступила против войны

ФОТО: Mumiy Troll/ Facebook/ скриншот

Российская группа "Мумий Тролль" выступила против войны в Украине. Музыканты опубликовали соответствующий пост на Facebook-странице.

"Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран", - отметили музыканты.

Они призвали к миру и указали, что все придется начинать с чистого листа. Свой пост они завершили хештэгами #нетвойне #дайтемирушанс.

"Музыка сорвалась"… Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится… #нетвойне #дайтемирушанс", - написано на официальной странице группы "Мумий Тролль".

Напомним, ранее к российским музыкантам обратился солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок

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