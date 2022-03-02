Группа "Мумий Тролль" выступила против войны
Российская группа "Мумий Тролль" выступила против войны в Украине. Музыканты опубликовали соответствующий пост на Facebook-странице.
Российская группа "Мумий Тролль" выступила против войны в Украине. Музыканты опубликовали соответствующий пост на Facebook-странице.
Они призвали к миру и указали, что все придется начинать с чистого листа. Свой пост они завершили хештэгами #нетвойне #дайтемирушанс.
"Музыка сорвалась"… Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится… #нетвойне #дайтемирушанс", - написано на официальной странице группы "Мумий Тролль".
Напомним, ранее к российским музыкантам обратился солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок.