"1 млн долларов за голову Путина": заявление российского бизнесмена
Российский бизнесмен Александр Конаныхин, СЕО Transparent Business, проживающий в США, объявил вознаграждение в 1 млн долларов за голову президента России Владимира Путина.
Российский бизнесмен Александр Конаныхин, СЕО Transparent Business, проживающий в США, объявил вознаграждение в 1 млн долларов за голову президента России Владимира Путина.
Сообщение об этом бизнесмен опубликовал в своем Facebook. В нем он обещает выплатить награду тому офицеру, кто арестует Путина.
Также он заявил, что "я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях противостоять наступлению путинской орды".
Впоследствии социальная сеть удалила его пост, однако Конаныхин продублировал его, но уже без фото.