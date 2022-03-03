"1 млн долларов за голову Путина": заявление российского бизнесмена

Сообщение об этом бизнесмен опубликовал в своем Facebook. В нем он обещает выплатить награду тому офицеру, кто арестует Путина.

"Я обещаю заплатить 1 млн долларов офицерам (офицеру), которые, выполняя свой конституционный долг, арестуют Путина как военного преступника по российскому и международному законодательству", - написал Александр Конаныхин.

Также он заявил, что "я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях противостоять наступлению путинской орды".