Чт, 3.03.2022
Путин - это не Россия. Алексей Навальный
Алексей Навальный

"1 млн долларов за голову Путина": заявление российского бизнесмена

ФОТО: Alex Konanykhin/ fofo of facebook

Российский бизнесмен Александр Конаныхин, СЕО Transparent Business, проживающий в США, объявил вознаграждение в 1 млн долларов за голову президента России Владимира Путина.

Сообщение об этом бизнесмен опубликовал в своем Facebook. В нем он обещает выплатить награду тому офицеру, кто арестует Путина. 

"Я обещаю заплатить 1 млн долларов офицерам (офицеру), которые, выполняя свой конституционный долг, арестуют Путина как военного преступника по российскому и международному законодательству", - написал Александр Конаныхин.

Также он заявил, что "я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях противостоять наступлению путинской орды".

Впоследствии социальная сеть удалила его пост, однако Конаныхин продублировал его, но уже без фото.

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