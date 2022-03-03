Российские телеканалы отказались от рекламы с Галкиным

Напомним, 24 февраля, в день вторжения российских войск на территорию Украины, артист опубликовал пост, в котором осудил войну и сказал, что этому не может быть оправданий. 2 марта он разместил на своей Instagram-странице видео, в котором недовольные жители Архангельска требуют вернуть деньги за отмененный концерт. Люди критиковали шоумена и не понимали, как он может не поддерживать власть.