Российские телеканалы отказались от рекламы с Галкиным
Российские телеканалы отказались показывать рекламу банка "Уралсиб" с участием телеведущего и юмориста Максима Галкина. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники.
Российские телеканалы отказались показывать рекламу банка "Уралсиб" с участием телеведущего и юмориста Максима Галкина. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники.
РБК ссылаются на двух собеседников на рекламном рынке, информацию также подтвердил источник, близкий к банку.
В августе 2021 года была запущена рекламная кампания "Уралсиба" с Максимом Галкиным.
Напомним, 24 февраля, в день вторжения российских войск на территорию Украины, артист опубликовал пост, в котором осудил войну и сказал, что этому не может быть оправданий. 2 марта он разместил на своей Instagram-странице видео, в котором недовольные жители Архангельска требуют вернуть деньги за отмененный концерт. Люди критиковали шоумена и не понимали, как он может не поддерживать власть.