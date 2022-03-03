Галкин выступил против войны: люди в Архангельске сдают билеты на его концерт

Ранее артист опубликовал пост, в котором осудил войну и сказал, что этому не может быть оправданий.

14 марта концерт Галкина должен был пройти в Архангельском театре драмы. Директор площадки Сергей Самодов подтвердил это на камеру. Сюжет снимал канал "Регион 29". Некоторые люди на видео вели себя агрессивно, но им объяснили, что вернуть билеты в самом театре невозможно.

Самодов пояснил, что театр является лишь площадкой, которая сдается в аренду. Да, люди обращаются в кассу, и их там консультируют о порядке возврата. На видео архангелогородцы заявляют: "У нас в стране такое происходит. Человек против России идет. Не смешно совершенно".

"Негативно отзывается о наших войсках. Я вообще не понимаю его политики. Он - человек-славянин. Он - человек русский. Он должен отстаивать наши интересы. Он говорит какие-то, не знаю, сложные слова в поддержку кого? Нацизма? Бандеровщины, которая пришла с Донбасса? Я 8-9 лет не могу туда заехать. Я отстаиваю наш славянский мир и русский мир", - заметил возмущенный посетитель.

Другая женщина была удивлена тем, что артист РФ может так высказываться против. Она полагает, что если бы он был заслуженным артистом Украины, то мог бы высказываться, но здесь... Сейчас, по ее словам, для России "тяжелое время". Российская "армия и бойцы прикрывают границы" и "отстаивают интересы страны". "Здесь вообще не до смеха".

По данным портала 29.ru, 1 марта стало известно, что концерт юмориста перенесут на 19 сентября. Причина переноса не называется.

Фолловеры и коллеги в Instagram выразили поддержку Максиму Галкину: "Держись, Максим", "Уважаю вас", "Спасибо", "Молодец", "Вы крутой", "Браво", Респект".