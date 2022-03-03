Общество 9мая.lv и в этом году планирует праздничные мероприятия в парке Победы

Общество подало заявку на проведение публичного мероприятия и шествия. Самоуправление ее еще не утвердило.

Как сообщалось, в ночь на 25 февраля монумент в парке Победы был облит краской цветов украинского флага. Полиция проводит расследование.

Партия "Согласие" назвала этот акт выпадом против русских жителей Латвии, а Русский союз Латвии организовал очистку памятника от краски.