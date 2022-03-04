YouTube отключил монетизацию российским блогерам

Telegram-канал "Только никому" объясняет, что таким образом сервис останавливает всю рекламу на территории РФ и, соответственно, снимает монетизацию с роликов. Раньше топовые блогеры могли зарабатывать на партнерских соглашениях миллионы рублей. Это позволяло независимо снимать ролики, создавать свои продакшн-компании, годами вообще ничего не выпускать, но получать гонорары за старые видео.

Напомним, изменение в работе сервиса не влияет на рекламу, которая показывается за пределами России.

Теперь очевидно, что уехать из России в какую-либо из стран и переждать, но получать прибыль с YouTube-роликов у блогеров не получится. Бренды также продолжают активно уходить с российского рынка и снимать рекламные интеграции.

Ранее стало известно, что сайты изданий Deutsche Welle и BBC, а также соцсети Facebook и Twitter перестали открываться у части российских пользователей. Об этом свидетельствуют данные GlobalCheck. Также сообщается о блокировке в России магазинов приложений App Store и Google Play.