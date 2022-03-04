Какую еду лучше всего отправить Украине?

Многие, как частные лица, так и предприятия, готовы оказывать помощь, но главное - делать это скоординированно.

Продукты быстрого приготовления

Супы, каши, пюре и макароны очень удобны, но следует учитывать, что горячая вода есть не везде, поэтому не стоит поддерживать продовольственные пожертвования только этим видом продукции.

ФОТО: Instagram/ Uzlabo

Готовые блюда, детское питание

Убедитесь, что в этих продуктах достаточно калорий, так как сейчас не время для диетических вариантов. Например, автор аккаунта в Instagram my_first_year_too собирает пожертвования, детское питание и вещи для передачи в центры поддержки в Польше.

ФОТО: Instagram/ Uzlabo

Пюре, джемы, соки, сухофрукты

Фрукты и овощи важны в рационе питания, но в свежем виде они быстро портятся, поэтому консервированные и сушеные фрукты являются хорошим решением. Продукты в стеклянных банках не очень желательны, потому что они могут разбиться. Лучше выбирать продукты в пластиковой упаковке, например, варенье в закрывающемся пластиковом ведёрке.

ФОТО: Instagram/ Uzlabo

Консервы

По возможности выбирайте консервы в масле или соусе, чтобы они содержали как можно больше калорий. Важно отметить, что в качестве продовольственных пожертвований принимаются только маркированные продукты. Домашние варенья и мясные консервы вывозить запрещено.

ФОТО: Instagram/ Uzlabo

Печенье, вафли, сухие завтраки

При выборе этих продуктов лучше избегать легко ломающихся крекеров и других хрупких изделий, которые деформируются при транспортировке. В свою очередь, толстые вафли и пряники не потеряют свою форму.

ФОТО: Instagram/ Uzlabo

Орехи, ореховое масло, халва, шоколад, энергетические батончики, сгущенное молоко

Эти продукты содержат много калорий, дают энергию, удобны в транспортировке и имеют длительный срок хранения.

ФОТО: Instagram/ Uzlabo

Чай и кофе

Выбирайте кофе и чай в пакетиках, так их будет легче транспортировать и использовать.

ФОТО: Instagram/ Uzlabo

Не забудьте пожертвовать продукты и четвероногим друзьям в Украине!

Крупы, рис, макаронные изделия, муку, консервы и другие продукты по возможности лучше отправлять как можно более крупными упаковками, с надписью, которая указывает на содержимое, чтобы его можно было переслать в другие города для больших групп люди.

Как лучше всего упаковать продукты? Картонные коробки более удобны для транспортировки и погрузки, так как из пакетов продукты могут высыпаться. Слишком тщательное заворачивание продуктов в пленку может замедлить процесс, если внутри находятся разные продукты, которые, возможно, придется сортировать на каком-то промежуточном этапе.

Ниже приведены места, куда можно доставить еду в Риге.

улица Стабу, 35;

улица Бруниниеку, 72A-31;

улица Бривибас гатве, 226;

улица Марияс, 8.

Как ещё можем помочь Украине?

Министерство земледелия в сотрудничестве с продовольственными компаниями оказывает поддержку Украине, обеспечивая сбор продовольственных пожертвований. Всем производителям продуктов (юридическим лицам), желающим помочь с поставками продуктов питания предлагается заполнить анкету благотворительного фонда "Viegli palīdzēt": https://saite.lv/IOQ

Жители Латвии могут пожертвовать деньги, используя www.ziedot.lv

Всем, кто желает помочь Украине, предлагается зарегистрироваться: https://www.ukraine-latvia.com/lv

На сайте Министерства экономики размещены ссылки на места по размещению туристов, которые желают предоставить жилье, пожертвовать товары и нанять на работу: https://www.em.gov.lv/lv/palidziba-ukrainas-iedzivotajiem