Россия исключена из Совета государств Балтийского моря

CBSS был создан в 1992 году как всеобъемлющий форум для сотрудничества и согласования мнений между странами региона Балтийского моря. В учредительном решении, Копенгагенской декларации, подчеркивается, что сотрудничество осуществляется в соответствии с уставом ООН, а также Хельсинкским заключительным актом, Парижской хартией и другими документами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Последующие политические решения подтвердили цели совета - мир, сплоченность и демократию, которые в последний раз были выражены в Вильнюсской декларации от 20 июня 2021 года "Видение региона Балтийского моря до 2030 года".

Россия грубо нарушила эти основные принципы своим неспровоцированным и незаконным военным нападением и агрессией против суверенной и демократической Украины, отмечает CBSS.

CBSS решительно осуждает вооруженную агрессию России против Украины. Не может быть никакого оправдания незаконному применению силы Россией. СГБМ не видит возможности продолжения сотрудничества с Россией, как это предусмотрено в системе CBSS.

Одновременно CBSS временно приостанавливает участие Белоруссии в статусе наблюдателя CBSS.