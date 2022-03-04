Россия исключена из Совета государств Балтийского моря
Россия исключена из Совета государств Балтийского моря (CBSS) после вторжения на Украину, сообщили агентству LETA в МИД.
Россия исключена из Совета государств Балтийского моря (CBSS) после вторжения на Украину, сообщили агентству LETA в МИД.
CBSS был создан в 1992 году как всеобъемлющий форум для сотрудничества и согласования мнений между странами региона Балтийского моря. В учредительном решении, Копенгагенской декларации, подчеркивается, что сотрудничество осуществляется в соответствии с уставом ООН, а также Хельсинкским заключительным актом, Парижской хартией и другими документами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Последующие политические решения подтвердили цели совета - мир, сплоченность и демократию, которые в последний раз были выражены в Вильнюсской декларации от 20 июня 2021 года "Видение региона Балтийского моря до 2030 года".
Россия грубо нарушила эти основные принципы своим неспровоцированным и незаконным военным нападением и агрессией против суверенной и демократической Украины, отмечает CBSS.
CBSS решительно осуждает вооруженную агрессию России против Украины. Не может быть никакого оправдания незаконному применению силы Россией. СГБМ не видит возможности продолжения сотрудничества с Россией, как это предусмотрено в системе CBSS.
Одновременно CBSS временно приостанавливает участие Белоруссии в статусе наблюдателя CBSS.
Как сообщалось, 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина российские войска вторглись на территорию Украины, где сейчас обстреливают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру, что вызвало потоки беженцев из страны.