Сб, 5.03.2022
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Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Роскомнадзор сообщил о блокировке Facebook и Twitter

ФОТО: Sergei Elagin/Shutterstock.com

В Роскомнадзоре заявили, что 4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В сообщении ведомства говорится, что с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру".

Напомним, в России в ночь на пятницу, 4 марта, начали появляться жалобы пользователей Facebook на сбой в работе социальной сети, свидетельствуют данные Globalcheck и Downdetector.

Спустя несколько часов у россиян перестал работать и Twitter. Он также был заблокирован Роскомнадзором.

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