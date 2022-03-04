Девятый день войны в Украине: главное

В ночь на пятницу загорелась крупнейшая атомная станция в Европе Запорожская АЭС - огонь удалось локализовать, прекратились и бои в районе электростанции. Но война в Украине продолжается. RUS TVNET собрал главное за день.

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Евросоюз готов ввести новые санкции, если Путин не остановит войну

Евросоюз готов ввести против России новые санкции, если президент России Владимир Путин не остановит войну в Украине, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Чтобы было предельно понятно - мы готовы ввести дополнительные санкции, если Путин не прекратит развязанную им войну и не обратит процесс вспять", - сказала она журналистам.

Украина и Россия проведут третий раунд переговоров в конце этой недели

Украина планирует провести третий раунд переговоров с представителями России в конце этой недели, сообщил в пятницу член украинской делегации, советник главы канцелярии президента Украины Михаил Подоляк.

Роскомнадзор сообщил о блокировке Facebook и Twitter

В Роскомнадзоре заявили, что 4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации. В сообщении ведомства говорится, что октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

Пару часов спустя та же участь постигла и Twitter.

В Украине ранен водитель латвийской транспортной компании

В Украине огнестрельное ранение получил водителей грузовика латвийской транспортной компании, рассказал в интервью порталу TVNET министр сообщения Талис Линкайтс. Министр отметил, что актуальным вопросом автомобильных перевозок в Украину, Беларусь и Россию является ситуация с безопасностью.

"К сожалению, есть и печальное событие. Один из наших водителей в Украине получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице", - рассказал министр сообщения.

НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу сообщил, что альянс не будет закрывать небо для полетов над Украиной, как это просил сделать Киев, чтобы остановить налеты России. "Союзники единогласны, что в воздушном пространстве Украины не должны находиться самолеты НАТО, а войск альянса не должно быть на территории Украины", - заявил после чрезвычайного собрания министров иностранных дел альянса Столтенберг.

Загорелась крупнейшая атомная станция в Европе

В ночь на пятницу, 4 марта, стали появляться сообщения о возгорании на Запорожской АЭС - самой большой атомной электростанции в Европе. Как сообщают сотрудники станции, перед этим по станции стреляли. "Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы", - заявил один из ее сотрудников. Около 6 утра появились данные, что пожар удалось локализовать, прекратились и бои в районе электростанции. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Минобороны РФ заявило, что российские военные взяли под контроль украинский Энергодар. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, пожар локализован.

Позднее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович отметит, что российские силы установили частичный контроль над Запорожской АЭС.

В свою очередь, глава Запорожской областной администрации Александр Старух сообщил, что АЭС "работает стабильно". По его словам, россияне хотят отключить в Украине электроэнергию. "Наши эксперты говорят, что такие действия оккупантов направлены на то, чтобы завалить функционирование всей энергосистемы страны и этим вызвать отключение энергоснабжения. Нам нужно быть в этому готовыми", - сказал Старух.

По версии Минобороны России - "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации" на Запорожской АЭС.

В РФ - проблемы с доступом к Facebook, App Store, Google Play; Заблокированы сайты независимых СМИ

Ночью 4 марта у части пользователей в России перестал открываться сайт независимого интернет-СМИ "Медуза", похожая ситуация с другими медиа - BBC, Deutsche Welle и Радио Свобода. Стали появляться жалобы пользователей Facebook на сбой в работе социальной сети, о чем свидетельствуют данные Globalcheck и Downdetector. Также проект Globalcheck заявил о блокировке в России Google Play и App Store.

В 12 часов (по Риге) стало известно, что Роскомнадзор официально подтвердил блокировку "Медузы" на территории России. Также были заблокированы: "Голос Америки", "Би-би-си", Deutsche Welle и "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

Советник главы офиса Зеленского: Бои идут под Киевом, Харьков и Чернигов под обстрелом

Ситуация в Украине остается под контролем, однако российские войска пополнили резервы и тыловые запасы и начали наступление на отдельных направлениях, сообщал днем BBC со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

По его словам, самых больших успехов российские силы достигли в Энергодаре, установив частичный контроль над Запорожской АЭС, но все попытки продвинуться в сторону Николаева были отбиты.

На северо-западе Киева продолжаются бои с применением авиации и артиллерии, и украинские войска останавливают противника, сказал Арестович. Он сообщал о тяжелых ударах по Харькову, Ахтырка и Чернигову.

Мариуполь, по словам политика, частично в осаде, однако полного окружения нет. Непосредственной опасности для Одессы в настоящее время, по его словам, нет.