"Люди погибнут также из-за вас". Зеленский раскритиковал НАТО за отказ от бесполетной зоны над Украиной

"Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит. Растерянный саммит... Якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб...

Все люди, которые погибнут... погибнут также из-за вас. Из-за вашей слабости, разобщенности",

- цитирует Зеленского Русская служба BBC.

Напомним, днем в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не будет закрывать небо для полетов над Украиной, как это просил сделать Киев, чтобы остановить налеты России. Альянс отклонил такую возможность, так как это означало бы, что самолетам НАТО необходимо выступить против российской авиации. До сих пор НАТО отвергало возможность начать военное вмешательство, опасаясь прямой конфронтации с Россией, что может привести к ядерной войне.

Помимо критики НАТО, в своей речи президент Украины по традиции похвалил украинцев за стойкость и в который раз призвал российскую армию покинуть украинскую землю:

"Мы выдержали девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали.

Стратегически все понятно: украинцы едины от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона. Украинцы гоняют врага под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель, отомстят за Херсон, наш Херсон, украинский Херсон, который сегодня пытались унизить. Но не вышло. Оккупанты думали, что могут отключить украинцам телевидение, отключить нашу связь, отобрать продукты питания, могут отключить электроэнергию. Они думали, что это заставит украинцев подчиниться. Но даже если вы лишите нас кислорода, мы вдохнем полной грудью чтобы сказать: прочь с нашей земли!".

Советник Зеленского: боевые успехи Украины - не везение, а закономерность

Об успехах украинской армии высказался и советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. В социальной сети Facebook он среди прочего отметил: "Я знаю мнение многих военных мира. Они в шоке - от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство. Сегодня это официально признали министерства обороны США, Британии, глава НАТО. (...) Нам давали 48 часов - лучшие военные мира. На десятые сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба. Наши успехи - закономерность. Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи. (...)

Восемь из десяти путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним. Это займет время. Но это не будет случайным успехом".