​Идет десятый день войны. "Мы выдержали девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали", - сказал накануне президент Украины Владимир Зеленский, обвинив НАТО в слабости и гибели новых людей после того, как альянс отказался закрыть небо над Украиной. В 11:00 Россия объявила "режим тишины" в Украине, но Минобороны РФ сообщило, что наступательные действия были возобновлены в 17:00 по латвийскому времени. RUS TVNET продолжает собирать главное в режиме онлайн.

Минобороны РФ: наступательные действия в Украине возобновлены

Наступательные действия в Украине были возобновлены в 17:00 по латвийскому времени, пишет "Медуза" со ссылкой на Минобороны РФ.

Сегодня, 5 марта, в Украине должен был соблюдаться "режим тишины". Однако Минобороны утверждает, что по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. В этом министерство обвиняет "националистические батальоны".

Украинские официальные лица ранее говорили, что режим прекращения огня не соблюдался российской стороной.

Путин: решение о спецоперации было тяжелым

Владимир Путин выступил на встрече с женщинами-пилотами и бортпроводницами и рассказал о ситуации в Украине:

Почти вся военная инфраструктура Украины уничтожена, практически завершена "ликвидация ПВО";

Попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной будут восприниматься как участие в военных действиях;

Решение о "спецоперации" было тяжелым;

Предпосылок для введения военного положения в России пока нет.

В Украине убит участник первого раунда переговоров с РФ. Его подозревали в госизмене

Украинские издания сообщили со ссылкой на свои источники, что сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины) убили участника украинской делегации во время первого раунда переговоров с РФ при попытке задержания, передает "Медуза".

Также об убийстве Киреева рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. По его информации, как и по информации СМИ, Киреева заподозрили в государственной измене.

О смерти Дениса Киреева также сообщается в Facebook Главного разведывательного управления Украины. В публикации говорится, что Киреев был сотрудником ГРУ и погиб "при выполнении специального задания".

Россия объявила "режим тишины" в Украине

Он начал действовать с 11:00 по рижскому времени. Министерство утверждает, что с этого времени, по договоренности с Украиной, откроются гуманитарные коридоры для выхода мирного населения осажденных городов юго-восточной части страны - Мариуполя и Волновахи. Позднее появилась новость, что российская сторона не соблюдает "режим тишины" и продолжает обстреливать как сам Мариуполь, так и его окрестности, сообщает горсовет города. Из-за этого эвакуация мирного населения переносится. Россия заявила, что власти Мариуполя сами отказываются предоставить жителям возможность пройти по гуманитарному коридору;

Зеленский раскритиковал НАТО за отказ от бесполетной зоны над Украиной

Поздно вечером в пятницу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором раскритиковал участников саммита НАТО за отказ установить над Украиной бесполетную зону. Тем временем Генштаб Украины опубликовал заявление о положении дел по состоянию на полночь по Киеву. Украинские военные утверждают, что основные российские силы сосредоточены у Киева и Харькова. Также Генштаб Украины добавляет, что российские войска пытаются создать сухопутный коридор от границ Луганского и Донецкого регионов до Крыма.

Галерея: Завод во Львове, где приготавливают коктейли Молотова

Галерея: беженцы из Украины на границе с Польшей