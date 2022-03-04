НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной

"Союзники единогласны, что в воздушном пространстве Украины не должны находиться самолеты НАТО, а войск альянса не должно быть на территории Украины", - заявил после чрезвычайного собрания министров иностранных дел альянса Столтенберг.

После вторжения России в Украину 24 февраля воздушное пространство Украины было закрыто для гражданской авиации, однако российские военные самолеты продолжали наносить воздушные удары по городам Украины и бомбили жилые кварталы городов.

Закрытие воздушного пространства означало бы, что его патрулирует военная авиация, и что его защищают системы противовоздушной обороны. Военные самолеты, пересекающие воздушное пространство, сбиваются.

До сих пор НАТО отвергало возможность начать военное вмешательство, опасаясь прямой конфронтации с Россией, что может привести к ядерной войне. Альянс отклонил возможность закрыть воздушное пространство Украины, чтобы остановить реализуемые Россией воздушные удары по гражданским целям в Украине, так как это означало бы, что самолетам НАТО необходимо выступить против российской авиации.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в сообщении к странам-участницам НАТО заявил, что

"Россия пытается уничтожить Украину по той же стратегии, по которой уничтожила Сирию, и, если НАТО не поможет закрыть воздушное пространство Украины, альянс также будет нести ответственность за созданные войной страдания".