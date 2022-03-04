НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу сообщил, что альянс не будет закрывать небо для полетов над Украиной, как это просил сделать Киев, чтобы остановить налеты России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу сообщил, что альянс не будет закрывать небо для полетов над Украиной, как это просил сделать Киев, чтобы остановить налеты России.
"Союзники единогласны, что в воздушном пространстве Украины не должны находиться самолеты НАТО, а войск альянса не должно быть на территории Украины", - заявил после чрезвычайного собрания министров иностранных дел альянса Столтенберг.
После вторжения России в Украину 24 февраля воздушное пространство Украины было закрыто для гражданской авиации, однако российские военные самолеты продолжали наносить воздушные удары по городам Украины и бомбили жилые кварталы городов.
Закрытие воздушного пространства означало бы, что его патрулирует военная авиация, и что его защищают системы противовоздушной обороны. Военные самолеты, пересекающие воздушное пространство, сбиваются.
До сих пор НАТО отвергало возможность начать военное вмешательство, опасаясь прямой конфронтации с Россией, что может привести к ядерной войне. Альянс отклонил возможность закрыть воздушное пространство Украины, чтобы остановить реализуемые Россией воздушные удары по гражданским целям в Украине, так как это означало бы, что самолетам НАТО необходимо выступить против российской авиации.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в сообщении к странам-участницам НАТО заявил, что
"Наша страна готова воевать, мы продолжим бороться против вторжения России, однако нам необходима мгновенная помощь для отражения российских воздушных ударов в воздухе", - сказал он.