Видео ⟩ В Таллинне в отношении посольства России совершен акт вандализма
Посольство России в Эстонии сообщило об акте вандализма, в результате которого было разбито окно здания посольства, пишет Rus.Postimees.
Посольство России в Эстонии сообщило об акте вандализма, в результате которого было разбито окно здания посольства, пишет Rus.Postimees.
Расположенное в Таллинне на улице Пикк посольство РФ в Эстонии опубликовало в соцсетях видео, на котором запечатлено, как мужчина бросает камень в окно здания посольства.
Инцидент произошел вечером 3 марта. Как сообщает посольство, в результате вандализма было разбито стекло и поврежден исторический витраж. Был причинен материальный ущерб.
"Полиция задержала виновного. Видеозапись инцидента передана в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
В связи с произошедшим начато производство о проступке. "Полиция задержала мужчину, бросившего камень в окно посольства, на месте происшествия", - подтвердила Elu24 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Анника Максимова.
Видео смотрите здесь.