Сб, 5.03.2022
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Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

Видео ⟩ В Таллинне в отношении посольства России совершен акт вандализма

26 февраля. Полиция охраняет посольства Украины и России. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Посольство России в Эстонии сообщило об акте вандализма, в результате которого было разбито окно здания посольства, пишет Rus.Postimees

Расположенное в Таллинне на улице Пикк посольство РФ в Эстонии опубликовало в соцсетях видео, на котором запечатлено, как мужчина бросает камень в окно здания посольства. 

Инцидент произошел вечером 3 марта. Как сообщает посольство, в результате вандализма было разбито стекло и поврежден исторический витраж. Был причинен материальный ущерб.

"Полиция задержала виновного. Видеозапись инцидента передана в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В связи с произошедшим начато производство о проступке. "Полиция задержала мужчину, бросившего камень в окно посольства, на месте происшествия", - подтвердила Elu24 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Анника Максимова. 

Видео смотрите здесь

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