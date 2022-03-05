Отец не верит сыну, который живет в Киеве: это чушь, войны нет

Миша Кацурин – известный в киевских музыкальных кругах 27-летний музыкант, создавший "Зеленый театр", молодежный клуб "АТЛАС" и организовавший множество вечеринок. "Мой собственный отец не верит мне, - говорит он. – Мой отец работает охранником в монастыре недалеко от Нижнего Новгорода. Он глубоко верующий человек и по случаю каждого церковного праздника шлет мне открытки. Вчера я задумался, почему отец мне не позвонил, война же идет, и позвонил сам".

"Я подробно рассказал ему о происходящем, но отец ответил, что это чушь, войны нет и русские спасают их от нацистов, которых используют мирных жителей в бою в качестве живого щита. Еще он сказал, что российские солдаты раздают украинским солдатам продукты и теплую одежду", — пишет Кацурин.

"Мой собственный отец не верит мне, хотя знает, что я здесь, в Киеве, и вижу все это своими глазами. В том числе то, как моя мама, его бывшая жена, прячется во время бомбардировки вместе с бабушкой в ванной", - пишет он.

"40 процентов населения Российской Федерации пользуется Инстаграмом и Фейсбуком. И большинство из них не верит тому, что мы, киевляне, там пишем. Верит нам, знает и поддерживает лишь малая часть читателей. Низкий им поклон", - пишет Кацурин.

У многих людей даже нет возможности получить адекватную информацию. "Но остальные 80 с лишним миллионов человек даже не имеют доступа к подлинной информации и на 100 процентов убеждены, что мы нацисты, каннибалы и подонки. Непредставимо!".