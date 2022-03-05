В Украине убит участник первого раунда переговоров с РФ. Его имя появилось в списке погибших разведчиков

О смерти Дениса Киреева сообщается в Facebook Главного разведывательного управления Украины. В публикации говорится, что Киреев был сотрудником ГРУ и погиб "при выполнении специального задания". Его называют героем.

Ранее об убийстве Киреева рассказал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. По его информации, как и по информации СМИ, Киреева заподозрили в государственной измене.

Подозрение возникло, в том числе после прослушки его разговоров по телефону, сообщили источники издания "Украинская правда".

Между украинской и российской делегациями состоялось два раунда переговоров, третий может состояться сегодня или завтра.

Первый раунд переговоров прошел на украинско-белорусской границе вечером в понедельник, 28 февраля, но существенных результатов он не принес.