Сб, 5.03.2022
Как обычно, больше покупают продукты с более долгим сроком хранения - например, макароны, гречку, каши, консервы, сахар, соль, заметен и повышенный спрос на товары украинского производства, что связано с тем, что люди очень хотят поддержать Украину и ее народ Лиене Дупате-Угуле, представитель Maxima
Лиене Дупате-Угуле, представитель Maxima

В парке Победы были подняты флаги Латвии и Украины

ФОТО: LETA

В Пардаугаве, в парке Победы, возле памятника на мачты были подняты флаги Латвии и Украины, сообщает агентство LETA.

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис пишет в Twitter, что столица нашла способ выразить поддержку украинскому народу во всем городе, в том числе в парке Победы. Теперь там развеваются флаги Латвии и Украины.

Стакис также опубликовал заявление посольства Украины, в котором выражает благодарность всем латвийским муниципалитетам, которые нашли возможность разместить украинский флаг и символы в городской среде и поддержали Украину, ее суверенитет и неделимость его территории.

Как сообщалось, по указанию президента России Владимира Путина российские войска вторглись в Украину 24 февраля, и обстреливают не только военные объекты, но и объекты гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

В целях поддержки украинского народа и осуждая действия Путина, в Латвии проходят различные акции, в том числе вывешивание украинских флагов и символов.

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