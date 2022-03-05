В парке Победы были подняты флаги Латвии и Украины

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис пишет в Twitter, что столица нашла способ выразить поддержку украинскому народу во всем городе, в том числе в парке Победы. Теперь там развеваются флаги Латвии и Украины.

Стакис также опубликовал заявление посольства Украины, в котором выражает благодарность всем латвийским муниципалитетам, которые нашли возможность разместить украинский флаг и символы в городской среде и поддержали Украину, ее суверенитет и неделимость его территории.

Как сообщалось, по указанию президента России Владимира Путина российские войска вторглись в Украину 24 февраля, и обстреливают не только военные объекты, но и объекты гражданской инфраструктуры и мирных жителей.