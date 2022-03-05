Сб, 5.03.2022
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Интарс Бусулис, певец

Минобороны РФ: наступательные действия в Украине возобновлены

ФОТО: Reuters/ScanPix

Наступательные действия в Украине были возобновлены в 17:00 по латвийскому времени, пишет "Медуза" со ссылкой на Минобороны РФ.

Сегодня, 5 марта, в Украине должен был соблюдаться "режим тишины". Однако Минобороны утверждает, что по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. В этом министерство обвиняет "националистические батальоны".

"В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены", - сказал на брифинге официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

Украинские официальные лица ранее говорили, что режим прекращения огня не соблюдался российской стороной.

Минобороны России также сообщило, что в районе Житомира в воздушном бою сбиты 4 украинских самолета Су-27. В районе Нежина ПВО сбили Су-25. Также сбиты вертолет Ми-8 и беспилотник "Байрактар ТБ-2".

Уже сообщалось, что "режим тишины" начал действовать с 11:00 по рижскому времени. Министерство утверждает, что с этого времени, по договоренности с Украиной, должны были открыться гуманитарные коридоры для выхода мирного населения осажденных городов юго-восточной части страны - Мариуполя и Волновахи. Позднее появилась новость, что российская сторона не соблюдает "режим тишины" и продолжает обстреливать как сам Мариуполь, так и его окрестности, сообщает горсовет города. Из-за этого эвакуация мирного населения переносится. Россия заявила, что власти Мариуполя сами отказываются предоставить жителям возможность пройти по гуманитарному коридору.

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