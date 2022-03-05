Минобороны РФ: наступательные действия в Украине возобновлены

Сегодня, 5 марта, в Украине должен был соблюдаться "режим тишины". Однако Минобороны утверждает, что по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. В этом министерство обвиняет "националистические батальоны".

"В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены", - сказал на брифинге официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

Украинские официальные лица ранее говорили, что режим прекращения огня не соблюдался российской стороной.

Минобороны России также сообщило, что в районе Житомира в воздушном бою сбиты 4 украинских самолета Су-27. В районе Нежина ПВО сбили Су-25. Также сбиты вертолет Ми-8 и беспилотник "Байрактар ТБ-2".