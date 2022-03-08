СМИ: Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию

Известно, что в нескольких спектаклях театра "Современник" Хаматову заменит актриса Марина Александрова.

В "Современнике" отрицают эмиграцию актрисы. Официальный представитель театра Елена Волкова сказала изданию "Подъём", что в спектаклях, в которых занята Хаматова, замен нет: "Где вы берете эту информацию? То Ахеджакова уехала, то теперь Хаматова… Я такой информацией не располагаю. В спектаклях с Хаматовой никаких замен нет".

Ближайшие спектакли с участием Чулпан Хаматовой запланированы в "Современнике" на 15 и 16 марта. Телефон актрисы сейчас недоступен.

Напомним, Чулпан Хаматова купила землю в Аматциемсе, в 80 км от Риги. Об этом она сама говорила в 2016 году в интервью газете "Суббота". Актриса тогда восхищалась сказочной природой с косулями и карпами в озерах. Особенно ей понравилось то, что вокруг дома нет никаких заборов.

У актрисы трое дочерей от разных браков - Ася, Арина и Ия. Они часто фигурируют в ее Instagram-аккаунте. Кроме работы и дел фонда "Подари жизнь", Чулпан много времени уделяет девочкам. Можно увидеть большое количество снимков и видео, сделанных как до пандемии коронавируса, так и во время.

Некоторое время знаменитость публиковала в соцсетях снимки, сделанные в доме, который она планировала достроить. К примеру, актриса и ее семья смотрят фильм "Белорусский вокзал" и играют в шарады.