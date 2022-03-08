Боли в шее: наиболее распространенные причины и решения

Длительное использование умных устройств. Когда мы смотрим на экран умного устройства, голова длительное время наклонена вниз, что создает давление на позвонки шейного отдела, и в долгосрочной перспективе может оказать негативное влияние на здоровье позвоночника. Телефон рекомендуется держать на уровне глаз или, по крайней мере, расположить его так, чтобы на экран можно было смотреть сверху вниз, а не наклонять голову. Аналогичные проблемы могут вызвать такие занятия, как прополка, вязание или чтение, во время этих занятий мышцам также необходимо время от времени расслабляться.

Непропорциональная нагрузка на одну сторону тела. Боли в области шеи также может вызывать чрезмерная нагрузка на одну сторону тела, например, если носить сумку на одном плече. Чтобы нагрузка на мышцы была равномерной, вместо сумки через плечо рекомендуется отдать предпочтение рюкзаку.

Монотонные движения. Если не менять позу в течение длительного времени, например при выполнении определенной работы или вождении автомобиля, мускулатура напрягается и не расслабляется до момента, пока не изменится поза.

Неподходящий матрас и подушка. Матрас и подушка должны соответствовать любимому положению во время сна и особенностям тела каждого человека. Матрас не должен быть излишне мягким, он должен быть достаточно жестким и приспосабливаться к спине, а подушка должна быть настолько высокой, чтобы обеспечить свободное и расслабляющее положение для шеи.

Ветер и холод. Иногда напряжение в области шеи вызывают ветер и холод, под их воздействием сужаются кровеносные сосуды и возникают мышечные спазмы. Особую осторожность следует проявлять тем, кто уже ранее сталкивался с болями в области шеи, чтобы избежать обострения заболевания, чувствительное место следует особенно поберечь от воздействия холода. При переменчивых погодных условиях нужно одеваться так, чтобы не ходить с потной спиной, а вспотев летом, не следует находиться на ветру, в кондиционируемых помещениях или купаться в холодной воде.

Помогут упражнения и расслабление мускулатуры

После возникновения чувства дискомфорта в области шеи, мышцы начинают испытывать дополнительную нагрузку, которая со временем оказывает влияние на позвонки и межпозвоночные диски позвоночника. Чтобы отсрочить эти изменения, основным условием является регулярная физическая активность, укрепляющая мышечную систему, которая позволит выдерживать бòльшую нагрузку. Для укрепления мышц шейного отдела необходимо тренировать также и руки, поэтому скандинавская ходьба подойдет лучше, чем прогулка или медленный бег.

"Боль - это защитная реакция организма, сигнализирующая о повреждении. Вовремя прислушиваясь к своему организму, повреждение можно предотвратить. Чтобы добиться положительного результата, следует помнить, что заниматься нужно регулярно и в течение долгого времени. Главное - двигаться, а не сидеть на диване и щадить больное место. Для расслабления мышц полезными будут также и любые расслабляющие водные процедуры, нежные и успокаивающие массажи, можно воспользоваться акупунктурным ковриком или выполнить растирания льняным или махровым полотенцем. Если мышцы настолько перегружены, что одного расслабления недостаточно, на шею можно наложить перечный пластырь или горчичник. Больное место можно натереть обезболивающей мазью, которую можно купить в аптеке, обернуть шею теплым шарфом, но ни в коем случае нельзя нагревать ее горячей водой или термофором. В острых случаях шею следует разгрузить на несколько дней с помощью специального мягкого воротника, который следует подогнать по размеру, чтобы голова не опускалась или, наоборот, не была закинута назад. В последнее время популярными стали тейпы, но чтобы добиться желаемого результата, их нужно правильно применять. Мышечное напряжение также помогут снизить препараты магния. Если не удается решить проблему самостоятельно, лучше проконсультироваться со специалистом - врачом или фармацевтом", - подчеркивает сертифицированный фармацевт Марите Шукеле.