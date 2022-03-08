Ср, 9.03.2022
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Татьяна Лазарева, телеведущая

Боли в шее: наиболее распространенные причины и решения

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/fizkes

На дискомфорт и боли в области шеи сегодня жалуются все больше и больше людей - эти неприятные ощущения могут вызывать не только такие повседневные привычки, как длительное использование умных устройств, но и процессы старения организма, влияние погодных условий и другие факторы. Каковы наиболее частые причины болей в области шеи, и что делать, чтобы уменьшить боль, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.

Дискомфорт в области шеи и затылке чаще всего выражаются как чувство напряжения и скованности, могут возникать боли, отдающие в плечи, руки и лопатки. Также могут наблюдаться головные боли, изменения зрения, шум в ушах, а в более тяжелых случаях - головокружения и онемение в руках. "У большей части людей боль в области шеи вызывают дегенеративные изменения в позвоночнике, а точнее - в межпозвонковых дисках. Это - не патология, а старение организма, которое может проявляться, уже начиная с 30 лет. Однако следует отметить, что боли в области шеи могут вызывать и нездоровые повседневные привычки, малоподвижный образ жизни или длительный стресс, на который организм реагирует напряжением мышц", - отмечает фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.

Каковы наиболее распространенные причины болей в области шеи?

Сидячая работа и неправильно организованное рабочее место. На дискомфорт в области шеи часто жалуются люди, выполняющие сидячую работу, особенно если рабочее место не обустроено эргономически, что создает дополнительную нагрузку на мышцы шеи. Длительное сидение в неподходящей позе создает напряжение, вызывающее скованность и мышечные боли, более того, эта проблема является особенно актуальной во время, когда мы работаем и учимся дистанционно. Сидя за компьютером, важно индивидуально отрегулировать высоту стола, стула и монитора, а каждые полчаса желательно встать и подвигаться в течение пяти минут, чтобы уменьшить напряжение мышц.

Длительное использование умных устройств. Когда мы смотрим на экран умного устройства, голова длительное время наклонена вниз, что создает давление на позвонки шейного отдела, и в долгосрочной перспективе может оказать негативное влияние на здоровье позвоночника. Телефон рекомендуется держать на уровне глаз или, по крайней мере, расположить его так, чтобы на экран можно было смотреть сверху вниз, а не наклонять голову. Аналогичные проблемы могут вызвать такие занятия, как прополка, вязание или чтение, во время этих занятий мышцам также необходимо время от времени расслабляться.

Непропорциональная нагрузка на одну сторону тела. Боли в области шеи также может вызывать чрезмерная нагрузка на одну сторону тела, например, если носить сумку на одном плече. Чтобы нагрузка на мышцы была равномерной, вместо сумки через плечо рекомендуется отдать предпочтение рюкзаку.

Монотонные движения. Если не менять позу в течение длительного времени, например при выполнении определенной работы или вождении автомобиля, мускулатура напрягается и не расслабляется до момента, пока не изменится поза.

Неподходящий матрас и подушка. Матрас и подушка должны соответствовать любимому положению во время сна и особенностям тела каждого человека. Матрас не должен быть излишне мягким, он должен быть достаточно жестким и приспосабливаться к спине, а подушка должна быть настолько высокой, чтобы обеспечить свободное и расслабляющее положение для шеи.

Ветер и холод. Иногда напряжение в области шеи вызывают ветер и холод, под их воздействием сужаются кровеносные сосуды и возникают мышечные спазмы. Особую осторожность следует проявлять тем, кто уже ранее сталкивался с болями в области шеи, чтобы избежать обострения заболевания, чувствительное место следует особенно поберечь от воздействия холода. При переменчивых погодных условиях нужно одеваться так, чтобы не ходить с потной спиной, а вспотев летом, не следует находиться на ветру, в кондиционируемых помещениях или купаться в холодной воде.

Помогут упражнения и расслабление мускулатуры

После возникновения чувства дискомфорта в области шеи, мышцы начинают испытывать дополнительную нагрузку, которая со временем оказывает влияние на позвонки и межпозвоночные диски позвоночника. Чтобы отсрочить эти изменения, основным условием является регулярная физическая активность, укрепляющая мышечную систему, которая позволит выдерживать бòльшую нагрузку. Для укрепления мышц шейного отдела необходимо тренировать также и руки, поэтому скандинавская ходьба подойдет лучше, чем прогулка или медленный бег.

"Боль - это защитная реакция организма, сигнализирующая о повреждении. Вовремя прислушиваясь к своему организму, повреждение можно предотвратить. Чтобы добиться положительного результата, следует помнить, что заниматься нужно регулярно и в течение долгого времени. Главное - двигаться, а не сидеть на диване и щадить больное место. Для расслабления мышц полезными будут также и любые расслабляющие водные процедуры, нежные и успокаивающие массажи, можно воспользоваться акупунктурным ковриком или выполнить растирания льняным или махровым полотенцем. Если мышцы настолько перегружены, что одного расслабления недостаточно, на шею можно наложить перечный пластырь или горчичник. Больное место можно натереть обезболивающей мазью, которую можно купить в аптеке, обернуть шею теплым шарфом, но ни в коем случае нельзя нагревать ее горячей водой или термофором. В острых случаях шею следует разгрузить на несколько дней с помощью специального мягкого воротника, который следует подогнать по размеру, чтобы голова не опускалась или, наоборот, не была закинута назад. В последнее время популярными стали тейпы, но чтобы добиться желаемого результата, их нужно правильно применять. Мышечное напряжение также помогут снизить препараты магния. Если не удается решить проблему самостоятельно, лучше проконсультироваться со специалистом - врачом или фармацевтом", - подчеркивает сертифицированный фармацевт Марите Шукеле.

Если кроме болей в области шеи еще наблюдаются онемения рук и пальцев, выраженная слабость в руках или острая боль при движениях головой, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. При заболеваниях позвоночника неловкие движения или сквозняки могут спровоцировать воспаление нервных корешков. Грыжа межпозвонковых дисков также может вызывать сильную боль. Если дополнительно к болям повышается температура, это может быть одним из признаков менингита.

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