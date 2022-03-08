Топливные компании Shell и Circle K прекращают свою работу в России

"Мы осуждаем агрессию России против Украины, которая оказывает влияние на огромное количество людей, на жителей Украины и России. По этой причине мы решили закрыть свой бизнес в России. Компания Couche-Tard в России действовала на протяжении почти трех десятилетий, и мы гордимся своими российскими коллегами и их преданности работе", - сообщил в переданном BNS пресс-релизе президент головной компании Alimentation Couche-Tard и ее исполнительный директор Брайан Ханна.

В России Couche-Tard работала под торговым знаком Circle K.

У предприятия было 39 заправок-магазинов в Петербурге, Мурманске и Пскове.

В российских подразделениях работали в общей сложности 320 человек, и всем им будет выплачено пособие по сокращению, поскольку все они потеряли работу в одночасье.

Концерн также пожертвовал Красному Кресту 1,5 млн долларов и во всех своих коммерческих подразделениях инициировал благотворительные кампании по сбору средств в поддержку как жителей Украины, так и беженцев от войны.

Компания Shell намерена поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ, пишет "Медуза".

В пятницу Shell купила партию российской нефти, сославшись на отсутствие альтернативы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал компанию: "Не пахнет ли для вас российская нефть украинской кровью?".

В качестве первого шага компания прекратит все спотовые закупки нефти из России.

Shell также закроет в России свои автозаправочные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов.

Страны Запада пока не ввели санкции в отношении импорта российской нефти, опасаясь, что это приведет к росту и без того высоких цен на энергоносители во всем мире.