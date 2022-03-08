Ср, 9.03.2022
Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины

Топливные компании Shell и Circle K прекращают свою работу в России

ФОТО: LETA

Топливная компания Circle K прекращает свою работу на российском рынке, закрывая 38 своих заправок-магазинов и сокращая всех своих работников в России. Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell намерена поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ.

"Мы осуждаем агрессию России против Украины, которая оказывает влияние на огромное количество людей, на жителей Украины и России. По этой причине мы решили закрыть свой бизнес в России. Компания Couche-Tard в России действовала на протяжении почти трех десятилетий, и мы гордимся своими российскими коллегами и их преданности работе", - сообщил в переданном BNS пресс-релизе президент головной компании Alimentation Couche-Tard и ее исполнительный директор Брайан Ханна.

В России Couche-Tard работала под торговым знаком Circle K.

У предприятия было 39 заправок-магазинов в Петербурге, Мурманске и Пскове.

В российских подразделениях работали в общей сложности 320 человек, и всем им будет выплачено пособие по сокращению, поскольку все они потеряли работу в одночасье.

Концерн также пожертвовал Красному Кресту 1,5 млн долларов и во всех своих коммерческих подразделениях инициировал благотворительные кампании по сбору средств в поддержку как жителей Украины, так и беженцев от войны.

Компания Shell намерена поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ, пишет "Медуза".

В пятницу Shell купила партию российской нефти, сославшись на отсутствие альтернативы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал компанию: "Не пахнет ли для вас российская нефть украинской кровью?".

В качестве первого шага компания прекратит все спотовые закупки нефти из России.

Shell также закроет в России свои автозаправочные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов.

Страны Запада пока не ввели санкции в отношении импорта российской нефти, опасаясь, что это приведет к росту и без того высоких цен на энергоносители во всем мире. 

Для России ограничения на экспорт нефти будут крайне болезненными. Это может запустить и процесс дефолтов в стране.

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