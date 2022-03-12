Вайкуле, Джиган и другие звезды, которые находятся в США или могли бы туда уехать

Ни для кого не секрет, что многие звезды 90-х приобрели себе жилье в США. Часть их них после военного вторжения российских войск в Украину пропали их соцсетей. Многие хранят молчание, а поклонники предполагают, что кто-то уже покинул Россию.
Валерий Леонтьев
По слухам, артист приобрел дом в Майами еще в конце 1980-х и стал одной из первых российских звезд, купивших недвижимость на модном курорте.
Недавно желтая пресса сообщила об экстренном отъезде Леонтьева из России.
"Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость", - цитировали порталы друга артиста.
Двухэтажную виллу в США Леонтьев приобрел много лет назад за 3 миллиона долларов. По словам его директора, на самом деле артист практически и не живет в России. "Еще с начала пандемии случилось так, поскольку гастролей и работы практически нет", - пояснил он.
По информации СМИ, в распоряжении Агутина и Варум три квартиры в Майами, одна из которых принадлежит их дочери Елизавете. Девушка выросла в США и на английском языке говорит лучше, чем на русском. Она тоже пошла по стопам своих родителей и занимается музыкой.
Если верить изданию "7 секретов", то у Наташи Королевой в Майами есть где остановиться. СМИ предполагают, что исполнительница не просто так хранит молчание, а отправилась в Майами, где живет ее мама Людмила Порывай.
"Моя мама в свое время подсуетилась и купила в Майами несколько квартир, которые сейчас сдает", - рассказывала певица.
В разговорах с журналистами Королева не скрывала, что, когда они с Сергеем прилетают в США, одну из квартир мама предоставляет им. Так как у звезды очень хорошие отношения с мамой, она никогда не думала что-то приобретать сама. Королева не раз отмечала, что в США высокий налог на недвижимость и коммунальные платежи.
Напомним, с 2005 года Орбакайте состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У Кристины и Михаила, по сведениям известного глянца, есть своя недвижимость в Америке - это квартира в Майами. Большую часть времени певица с семьей проводит в Майами в роскошной квартире с видом на Атлантический океан. По слухам, недвижимость обошлась им не менее чем в 4 миллиона долларов.
Желтая пресса утверждает, что квартира певицы находится в элитном комплексе недалеко от центра города. Вблизи есть бары, рестораны, набережная океана и главная известная на весь мир улица Майами. Здание построено в колониальном стиле. Вокруг много зелени, а из окон открывается красивый вид на океан. В квартире множество комнат для отдыха семьи и приема гостей. Поэтому не исключено, что певица может сейчас находиться именно там.
Семья Джигана часто отдыхает за границей. Дети артиста даже зимой очень загорелые. Оксана Самойлова никогда не упускает возможности отдохнуть со своими детьми в теплых краях. Вот и на этот раз звездная семья улетела на отдых. В пандемию они находились в США, предполагается, что и сейчас улетели именно туда. Локаций пара не ставит, но делится снимками в сторис.
Лайма Вайкуле
Латвийская певица Лайма Вайкуле вышла на связь с подписчиками после вторжения Владимира Путина в Украину. Она рассказала, что звонила своему музыканту, который находится в Киеве.
Судя по геолокации, которая стоит в Instagram, артистка сейчас находится в Лос-Анджелесе. Это не первый раз, когда она уезжает в этот город. Возможно, звезда решила переждать и на этот раз.
Российский композитор Игорь Крутой никогда не скрывал, что живет на две страны: семья музыканта постоянно проживает в США, а сам он чаще бывает в России. Супруга Игоря Яковлевича Ольга владеет в США парфюмерным бизнесом.
Несколько лет назад на 85-летний юбилей Крутой подарил своей маме, Светлане Семеновне, квартиру в Майами - в этом городе живет вся остальная семья.
По словам самого композитора, апартаменты в 300 квадратных метров обошлись ему в два миллиона долларов. Однако пожилая мама не переехала туда насовсем, а живет наездами по полгода, поскольку скучает по родным краям.
В США живут дочери Крутого - Александра, падчерица Виктория и ее дочка и внучка композитора Деми-Роуз.
Композитор до сих пор не высказывался в соцсетях на тему войны в Украине.