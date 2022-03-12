Сб, 12.03.2022
Готовы ли вы видеть картинки на российском ТВ, где наши с вами сограждане встречают танки с хлебом-солью? Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv
Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

Вайкуле, Джиган и другие звезды, которые находятся в США или могли бы туда уехать

ФОТО: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Ни для кого не секрет, что многие звезды 90-х приобрели себе жилье в США. Часть их них после военного вторжения российских войск в Украину пропали их соцсетей. Многие хранят молчание, а поклонники предполагают, что кто-то уже покинул Россию. 

Валерий Леонтьев

По слухам, артист приобрел дом в Майами еще в конце 1980-х и стал одной из первых российских звезд, купивших недвижимость на модном курорте.

Недавно желтая пресса сообщила об экстренном отъезде Леонтьева из России.

"Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость", - цитировали порталы друга артиста.

Двухэтажную виллу в США Леонтьев приобрел много лет назад за 3 миллиона долларов. По словам его директора, на самом деле артист практически и не живет в России. "Еще с начала пандемии случилось так, поскольку гастролей и работы практически нет", - пояснил он.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

По информации СМИ, в распоряжении Агутина и Варум три квартиры в Майами, одна из которых принадлежит их дочери Елизавете. Девушка выросла в США и на английском языке говорит лучше, чем на русском. Она тоже пошла по стопам своих родителей и занимается музыкой.

Ранее и Варум, и Агутин выступили в соцсетях с антивоенными призывами.

Наташа Королева и Тарзан 

Если верить изданию "7 секретов", то у Наташи Королевой в Майами есть где остановиться. СМИ предполагают, что исполнительница не просто так хранит молчание, а отправилась в Майами, где живет ее мама Людмила Порывай. 

"Моя мама в свое время подсуетилась и купила в Майами несколько квартир, которые сейчас сдает", - рассказывала певица. 

В разговорах с журналистами Королева не скрывала, что, когда они с Сергеем прилетают в США, одну из квартир мама предоставляет им. Так как у звезды очень хорошие отношения с мамой, она никогда не думала что-то приобретать сама. Королева не раз отмечала, что в США высокий налог на недвижимость и коммунальные платежи. 

Кристина Орбакайте

Напомним, с 2005 года Орбакайте состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У Кристины и Михаила, по сведениям известного глянца, есть своя недвижимость в Америке - это квартира в Майами. Большую часть времени певица с семьей проводит в Майами в роскошной квартире с видом на Атлантический океан. По слухам, недвижимость обошлась им не менее чем в 4 миллиона долларов. 

Желтая пресса утверждает, что квартира певицы находится в элитном комплексе недалеко от центра города. Вблизи есть бары, рестораны, набережная океана и главная известная на весь мир улица Майами. Здание построено в колониальном стиле. Вокруг много зелени, а из окон открывается красивый вид на океан. В квартире множество комнат для отдыха семьи и приема гостей. Поэтому не исключено, что певица может сейчас находиться именно там. 

Джиган и Оксана Самойлова

Семья Джигана часто отдыхает за границей. Дети артиста даже зимой очень загорелые. Оксана Самойлова никогда не упускает возможности отдохнуть со своими детьми в теплых краях. Вот и на этот раз звездная семья улетела на отдых. В пандемию они находились в США, предполагается, что и сейчас улетели именно туда. Локаций пара не ставит, но делится снимками в сторис. 

ФОТО: http://instagram.com/samoylovaoxana
ФОТО: https://www.instagram.com/iamgeegun

Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле вышла на связь с подписчиками после вторжения Владимира Путина в Украину. Она рассказала, что звонила своему музыканту, который находится в Киеве.

Судя по геолокации, которая стоит в Instagram, артистка сейчас находится в Лос-Анджелесе. Это не первый раз, когда она уезжает в этот город. Возможно, звезда решила переждать и на этот раз. 

Игорь Крутой

Российский композитор Игорь Крутой никогда не скрывал, что живет на две страны: семья музыканта постоянно проживает в США, а сам он чаще бывает в России. Супруга Игоря Яковлевича Ольга владеет в США парфюмерным бизнесом.

Несколько лет назад на 85-летний юбилей Крутой подарил своей маме, Светлане Семеновне, квартиру в Майами - в этом городе живет вся остальная семья.

По словам самого композитора, апартаменты в 300 квадратных метров обошлись ему в два миллиона долларов. Однако пожилая мама не переехала туда насовсем, а живет наездами по полгода, поскольку скучает по родным краям.

В США живут дочери Крутого - Александра, падчерица Виктория и ее дочка и внучка композитора Деми-Роуз.

Композитор до сих пор не высказывался в соцсетях на тему войны в Украине. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back