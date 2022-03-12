Вайкуле, Джиган и другие звезды, которые находятся в США или могли бы туда уехать

Ранее и Варум, и Агутин выступили в соцсетях с антивоенными призывами.

Если верить изданию "7 секретов", то у Наташи Королевой в Майами есть где остановиться. СМИ предполагают, что исполнительница не просто так хранит молчание, а отправилась в Майами, где живет ее мама Людмила Порывай.

"Моя мама в свое время подсуетилась и купила в Майами несколько квартир, которые сейчас сдает", - рассказывала певица.

В разговорах с журналистами Королева не скрывала, что, когда они с Сергеем прилетают в США, одну из квартир мама предоставляет им. Так как у звезды очень хорошие отношения с мамой, она никогда не думала что-то приобретать сама. Королева не раз отмечала, что в США высокий налог на недвижимость и коммунальные платежи.

Кристина Орбакайте

Напомним, с 2005 года Орбакайте состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У Кристины и Михаила, по сведениям известного глянца, есть своя недвижимость в Америке - это квартира в Майами. Большую часть времени певица с семьей проводит в Майами в роскошной квартире с видом на Атлантический океан. По слухам, недвижимость обошлась им не менее чем в 4 миллиона долларов.

Желтая пресса утверждает, что квартира певицы находится в элитном комплексе недалеко от центра города. Вблизи есть бары, рестораны, набережная океана и главная известная на весь мир улица Майами. Здание построено в колониальном стиле. Вокруг много зелени, а из окон открывается красивый вид на океан. В квартире множество комнат для отдыха семьи и приема гостей. Поэтому не исключено, что певица может сейчас находиться именно там.

Джиган и Оксана Самойлова

Семья Джигана часто отдыхает за границей. Дети артиста даже зимой очень загорелые. Оксана Самойлова никогда не упускает возможности отдохнуть со своими детьми в теплых краях. Вот и на этот раз звездная семья улетела на отдых. В пандемию они находились в США, предполагается, что и сейчас улетели именно туда. Локаций пара не ставит, но делится снимками в сторис.

ФОТО: http://instagram.com/samoylovaoxana

ФОТО: https://www.instagram.com/iamgeegun

Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле вышла на связь с подписчиками после вторжения Владимира Путина в Украину. Она рассказала, что звонила своему музыканту, который находится в Киеве.

Судя по геолокации, которая стоит в Instagram, артистка сейчас находится в Лос-Анджелесе. Это не первый раз, когда она уезжает в этот город. Возможно, звезда решила переждать и на этот раз.

Игорь Крутой

Российский композитор Игорь Крутой никогда не скрывал, что живет на две страны: семья музыканта постоянно проживает в США, а сам он чаще бывает в России. Супруга Игоря Яковлевича Ольга владеет в США парфюмерным бизнесом.

Несколько лет назад на 85-летний юбилей Крутой подарил своей маме, Светлане Семеновне, квартиру в Майами - в этом городе живет вся остальная семья.

По словам самого композитора, апартаменты в 300 квадратных метров обошлись ему в два миллиона долларов. Однако пожилая мама не переехала туда насовсем, а живет наездами по полгода, поскольку скучает по родным краям.

В США живут дочери Крутого - Александра, падчерица Виктория и ее дочка и внучка композитора Деми-Роуз.