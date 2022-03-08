Корпункт Deutsche Welle в Москве переезжает в Ригу

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) пояснил, что медиакомпания продолжит делать все возможное в техническом и организационном плане, чтобы обеспечить аудиторию в России и во всем мире важной информацией.

"Несмотря на то, что в последние дни наше присутствие в интернете и большинстве социальных сетей в России было заблокировано правительством Путина, для заинтересованных россиян существует множество способов обойти цензуру", - подчеркнул он.

Главный редактор DW Мануэла Каспер-Кларидж (Manuela Kasper-Claridge) добавила, что Deutsche Welle продолжит предоставлять исчерпывающую информацию своей аудитории в России. "Латвия предлагает географическую близость к России, а оживленный медиаландшафт в странах Балтии сейчас создает оптимальные условия для нашей команды", - отметила она.

3 февраля российские власти запретили вещание DW в России. В качестве причины был названо ограничение вещания российского госканала RT DE в Германии. Как было заявлено в МИД РФ, российские власти намерены рассмотреть вопрос о признании DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции "иностранного агента". 4 февраля офис компании в Москве был закрыт, сотрудники студии должны были сдать свои аккредитации для прессы, что делало невозможным их дальнейшую работу в России. А после начала войны против Украины и вступления в РФ в силу закона, предусматривающего уголовное наказание за иное, чем официальная точка зрения освещение военных действий Москвы, работу в России прекратили многие ведущие иностранные СМИ.