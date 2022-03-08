Ср, 9.03.2022
Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины

Корпункт Deutsche Welle в Москве переезжает в Ригу

ФОТО: S.Ziese/blickwinkel/picture alliance

После закрытия корпункта в Москве и отзыва российским правительством аккредитации у ее сотрудников, Deutsche Welle (DW) переносит свой московский офис в Латвию. В Риге в ближайшие недели будет создана инфраструктура для продолжения работы. Об этом медиакомпания объявила во вторник, 8 марта. Главой корпункта останется Юрий Решето, ранее возглавлявший московский офис.

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) пояснил, что медиакомпания продолжит делать все возможное в техническом и организационном плане, чтобы обеспечить аудиторию в России и во всем мире важной информацией.

"Несмотря на то, что в последние дни наше присутствие в интернете и большинстве социальных сетей в России было заблокировано правительством Путина, для заинтересованных россиян существует множество способов обойти цензуру", - подчеркнул он.

Главный редактор DW Мануэла Каспер-Кларидж (Manuela Kasper-Claridge) добавила, что Deutsche Welle продолжит предоставлять исчерпывающую информацию своей аудитории в России. "Латвия предлагает географическую близость к России, а оживленный медиаландшафт в странах Балтии сейчас создает оптимальные условия для нашей команды", - отметила она.

Власти России против Deutsche Welle

3 февраля российские власти запретили вещание DW в России. В качестве причины был названо ограничение вещания российского госканала RT DE в Германии. Как было заявлено в МИД РФ, российские власти намерены рассмотреть вопрос о признании DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции "иностранного агента". 4 февраля офис компании в Москве был закрыт, сотрудники студии должны были сдать свои аккредитации для прессы, что делало невозможным их дальнейшую работу в России. А после начала войны против Украины и вступления в РФ в силу закона, предусматривающего уголовное наказание за иное, чем официальная точка зрения освещение военных действий Москвы, работу в России прекратили многие ведущие иностранные СМИ.

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