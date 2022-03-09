"Где вы были восемь лет?" - миф Кремля для оправдания войны

Военные действия начались после того, как Россия аннексировала Крым

Беспорядки сепаратистов в Донбассе начались в феврале 2014 года, в то же время, когда российские солдаты, так называемые зеленые человечки, вошли в Крым, на украинскую территорию. Аннексия Крыма Россией была реакцией на события Майдана в Киеве и последующую смену власти в Украине. Майдан, или народные протесты, начались после того, как тогдашний президент Украины Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации и торговле с Европейским союзом, тем самым остановив более глубокую интеграцию страны в ЕС. После народного восстания и жестоких репрессий против демонстрантов 22 февраля 2014 года парламент Украины проголосовал за отстранение Януковича (здесь).

Вскоре после увольнения Якуковича в конце февраля 2014 года российские солдаты взяли под контроль военные объекты и здания местных администраций на Крымском полуострове. В середине марта в присутствии российской армии там был проведен международно не признанный референдум, и Россия включила Крым в состав своей территории.

В конце февраля 2014 года пророссийские сепаратисты начали беспорядки в Донецке, Восточная Украина. В начале марта они захватили здание Донецкой областной администрации, а позже весной провели референдумы о государственности самопровозглашенных так называемых Донецкой и Луганской народных республик и попросили включить их в состав России. Украинское государство ответило на усилия сепаратистов спецоперациями служб безопасности и антитеррористической кампанией армии (здесь). Начались военные действия, которые в Восточной Украине продолжались до февраля 2022 года, когда Кремль признал независимость этих республик, заявил, что они попросили у России защиты, и начал войну против всей Украины.

Российские солдаты воевали на стороне пророссийских сил

Россия говорит о восьми годах в Донбассе, обвиняя Украину. Однако боевые действия там происходили при непосредственном присутствии российских войск. Уже весной 2014 года появились сообщения о российских военных на стороне сепаратистов, а год спустя США сообщили, что 12 000 российских солдат присутствуют в районах, контролируемых пророссийскими силами на востоке Украины. Эта цифра была определена путем анализа сообщений в прессе и социальных сетях, различных свидетельств, а также информации от союзников США и НАТО, сообщает BBC (здесь). В октябре 2015 года в докладе аналитического центра Atlantic Council (здесь) было приведено еще больше доказательств. Россия присутствие своих войск в Восточной Украине отрицала.

Бомбили и убивали обе стороны

Россия говорит так, будто люди в Восточной Украине погибли только в результате атак украинской армии и боевиков. Но с обеих сторон были значительные потери. Ситуацию в Восточной Украине отслеживают ОБСЕ и ООН с 2014 года, регулярно публикуя отчеты о нарушениях прав человека.

Согласно докладу представителя ООН по правам человека (здесь), опубликованного весной 2020 года, за первые шесть лет войны погибло около 13 000 человек. Среди них по меньшей мере 3350 гражданских лиц, включая 298 человек, находившихся на борту малайзийского самолета, сбитого над Восточной Украиной в июле 2014 года. Нидерланды, чьи граждане находились на борту самолета, подали на Россию в Европейский суд по правам человека, поскольку доказательства показывают, что ракетное устройство, сбившее самолет, на территорию Украины было временно незаконно ввезено из России.

По данным ООН (здесь), в ходе боевых действий в Восточной Украине с середины апреля 2014 года до середины февраля 2020 года погибли 5650 пророссийских боевиков и 4100 украинских солдат. Еще 30 000 человек, как гражданских лиц, так и военнослужащих, за этот период получили ранения. Другие нарушения прав человека, такие как пытки заключенных, также были зафиксированы с обеих сторон (здесь).

По данным из разных источников, около двух миллионов человек переехали в качестве беженцев в другие регионы Украины или в Россию.